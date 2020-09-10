Хоть сегодня. Когда в Барнауле дадут отопление и как получить его раньше всех

Новости 16.09.2020 11:49 418

В 2020 году Сибирская генерирующая компания работает по новой системе подключения-отключения тепла. Получить его можно и раньше официального старта сезона. Что для этого нужно, сколько объектов попросили «включить» батареи и когда же все-таки начнется отопительный сезон, во время прямого эфира в Instagram рассказал директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Когда в Барнауле запустят тепло?

Представитель компании напомнил, что в любом городе России отопительный сезон начинается только по распоряжению властей.

«По закону мы не имеем права подключать тепло в обход решения уполномоченного органа. Наша обязанность - обеспечить такую возможность. А уже пуск тепла в каждый дом технически осуществляет управляющая компания», - пояснил Антон Баев.

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Как сообщили «Политсибру» в администрации города, постановление по официальному запуску тепла готовится, но дата начала сезона еще не определена. Учитывается два показателя. Во-первых, среднесуточная температура. Тепло дают после того, как это значение становится ниже +8С˚на протяжении пяти дней подряд. На эту неделю синоптики передают ночную температуру в пределах +9 - +11 градусов, а дневную – до +24. Следующая неделя, по предварительным прогнозам, тоже будет теплой.

Во-вторых, в расчет берут просьбы граждан о необходимости подать тепло. Пока массовых обращений в администрацию не было, уточнили в мэрии.

Для сравнения: в этом году официальный отопительный сезон в Новокузнецке и Мысках стартовал 8 сентября, в Кызыле - 11 сентября, в Белово он начнется 15 сентября, в Минусинске – 21 числа. По остальным городам решение пока не принято. Кстати, в прошлом году в Барнауле отопление дали 25 сентября.

По данным комитета жилищно-коммунального хозяйства города на 10 сентября, акты готовности получили почти 89% многоквартирных жилых домов столицы Алтайского края. Представитель СГК подчеркнул, что в Барнауле показатели готовности выше остальных городов.

Что сделать, чтобы получить тепло раньше?

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Антон Баев пояснил, что в многоквартирных домах инициативу должны проявить сами жители и обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья.

И уже УК или ТСЖ будут направлять обращение в СГК.

Но, как это часто бывает, жители не всегда могут прийти к единому мнению. Для запуска отопления по всему дому недостаточно просьбы только одного или двух мерзнущих жильцов, нужно общее собрание. Ведь, с одной стороны, кого-то может вполне устраивать низкая температура в квартире. С другой стороны, многие готовы терпеть прохладу, чтобы подольше не платить за отопление.

А некоторые потребители могут по запросу получать тепло и позднее официального срока. Но, как правило, это подходит для предприятий. В жилых домах большинство жителей вряд ли поддержит такое решение.

«Большая роль в этой работе на старших по подъездам и домам. Ускоряют процесс и современные электронные сервисы для голосования жителей. Для УК это пока в новинку, но к следующему сезону, я думаю, это станет уже хорошим и быстрым инструментом», - добавил Антон Баев.

Заявку на отопление раньше срока СГК отрабатывает в течение суток. И если технически дом или учреждение готово, то запуск тепла произойдет буквально на следующий день.

Тепло по заявкам в Барнауле уже получили 60 детсадов, семь больниц и девять многоквартирных домов. В Бийске и Рубцовске запуска тепла пока не было нигде. Всего по Сибири запуск отопления произведен в 669 школах и детсадах, и еще несколько десятков больниц (опять же мы говорим про территории, где работает СГК). А вот жилых домов – единицы (в Новосибирске и Минусинске Красноярского края).

Отопительные перспективы

СГК планомерно работает над тем, чтобы ускорять процесс включения отопления. В том числе занимается ремонтом и восстановлением системы циркуляции горячего водоснабжения. В 2020 году будет обновлено шесть участков в 4,4 км. Это позволит обеспечить всегда горячую, а не теплую воду, и раньше начинать отопительный сезон. Работа будет продолжена и в последующие годы.

Пока не окончен и общий ремонт сетей и оборудования. Компания рассчитывает доделать все работы в первой декаде октября. Антон Баев уточнил, что это никак не помешает запуску, потому что везде сделаны временные обводные линии.

В 2020 году СГК вложила в подготовку к отопительному сезону по всем городам присутствия около 4 млрд рублей.

В СГК ожидают, что зима 20-21 годов будет холоднее предыдущей. А потому подготовке к сезону здесь уделяют особое внимание.