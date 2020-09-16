Депутата АКЗС попросили освободить рабочее место

Как стало известно из источников «Политсибру», депутат АКЗС Василий Железовский в скором времени может лишиться основной работы.
По данным источников, Василию Железовскому вручили уведомление о сокращении с должности замдиректора спортивной школы, заведующего бассейном «Аквамарин» в Камне-на-Оби.
Эту информацию нам подтвердил сам Железовский. Однако он уверен, что документы ему предоставили неуполномоченные на то лица.
«У меня сегодня назначено первое заседание в Каменском городском суде, где я буду доказывать, что Букреева назначена незаконно (Елена Букреева – занимает должность директора Каменской спортивной школы, - прим. ред.). На момент принятия решения ни у Евгении Гордиенко, ни у Снежаны Бабкиной (председателя комитета по физической культуре и спорту администрации района) таких полномочий не было».
Он также отметил. Что его должность уже сокращали в 2017 году, однако в 2018 ему удалось восстановить ее через суд.
«Также мои трудовые права нарушали в 2019 году, и это мне тоже удалось доказать. Считаю, что меня дискредитируют», - заявил он.
Железовский уточнил, что для принятия решения по поводу сокращения у него есть целый месяц. Также он надеется на решение суда по Букреевой. Если суд признает ее назначение незаконным, то уведомление о сокращении автоматически потеряет свою силу.
Депутат подчеркнул, что особых амбиций в отношении должности у него нет, однако напомнил, что за время его работы коллектив собственными силами отмыл и сделал внутренний ремонт в бассейне, за что он получил премию.
А, Васька юродивый, когда-то и где-то работал?????????????
Ничего, осталось недолго, скоро у вас клоуны(Железовский, Гордиенко и др.) будет новый мэр и он вас в стойло поставит, все пойдете на мороз, вам даже кукурузу охранять не доверят