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Депутата АКЗС попросили освободить рабочее место

Новости
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Как стало известно из источников «Политсибру»,  депутат АКЗС Василий Железовский  в скором времени может лишиться основной работы.

По данным источников, Василию Железовскому вручили  уведомление о сокращении  с должности замдиректора спортивной школы,  заведующего бассейном  «Аквамарин» в Камне-на-Оби.  

Эту информацию  нам подтвердил сам Железовский. Однако он уверен, что  документы ему  предоставили неуполномоченные на то лица.

«У меня сегодня назначено первое заседание в Каменском городском суде, где я буду доказывать, что Букреева назначена незаконно (Елена Букреева – занимает должность директора Каменской спортивной школы, - прим. ред.). На момент принятия решения ни у Евгении Гордиенко, ни у Снежаны Бабкиной (председателя комитета по физической культуре и спорту администрации района) таких полномочий не было».

Он также отметил. Что его должность уже сокращали в 2017 году, однако в 2018 ему удалось восстановить ее через суд.  

«Также мои трудовые права нарушали в 2019 году, и это мне тоже удалось доказать.  Считаю, что меня дискредитируют», - заявил он.

Железовский уточнил, что для принятия решения по поводу сокращения у него есть целый месяц. Также он надеется на решение суда по Букреевой.  Если суд признает ее назначение незаконным, то уведомление о сокращении автоматически потеряет свою силу.  

Депутат подчеркнул, что особых амбиций в отношении должности у него нет, однако напомнил, что за время его работы коллектив собственными силами отмыл и  сделал внутренний ремонт в бассейне,  за что он получил премию.

&laquo;Непризнанный&raquo; депутат Алтайского Заксобрания Василий Железовский намерен дойти до Генпрокуратуры

«Непризнанный» депутат Алтайского Заксобрания Василий Железовский намерен дойти до Генпрокуратуры

Новости

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Автор: Анна Бодагова

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

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хрен собачий

Ничего, осталось недолго, скоро у вас клоуны(Железовский, Гордиенко и др.) будет новый мэр и он вас в стойло поставит, все пойдете на мороз, вам даже кукурузу охранять не доверят

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Вася

А, Васька юродивый, когда-то и где-то работал?????????????

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