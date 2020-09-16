Алтайский край перешел к третьему этапу снятия ограничений

Новости 16.09.2020 9:25 560

Соответствующие распоряжения губернатор края Виктор Томенко внес вчера 15 сентября. Как поясняет официальный сайт региона, это означает, что разрешена работа всех организаций, а также проведение мероприятий.

Виктор Томенко прокомментировал переход на следующий этап:

«Ситуация в крае стабилизировалась. На сегодня у нас есть все основания для перехода на третий этап снятия ограничений. Мы получили такое согласование от санитарных властей. Тем не менее будут сохранены необходимые меры предосторожности для тех, кто продолжает обеспечивать взаимодействие людей, обслуживать большие группы потребителей, покупателей, всего населения Алтайского края. В течение всего периода пандемии в мире нормы поведения граждан будут регулироваться действующими санитарными правилами, а также методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Обстановка в целом нормализуется, но всех нас, особенно организации здравоохранения, конечно, это не должно успокаивать», - подчеркнул Виктор Томенко.

При этом масочный режим и социальная дистанция сохраняются. Прописана необходимость об обеззараживании воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей. В кафе ресторанах и других учреждениях общепита столы должны быть разделены перегородками или стоять на расстоянии 1,5 метра.

Также до 3 октября сохраняется режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше

Напомним, на этой неделе Барнаул отметит 290-летие.