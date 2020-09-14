«Ни хау». АлтГТУ приглашает на курсы китайского языка

Новости 15.09.2020 17:41 440

Алтайский государственный технический университет организует курсы по изучению китайского языка для всех желающих, сообщает пресс-служба вуза.

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На курсы приглашаются, как начинающие, так имеющие базовые знания иностранного языка.

Занятия будут проходить в очном и дистанционном формате с преподавателями АлтГТУ и образовательных организаций КНР.

Кроме занятий по иностранному языку в Центре языков и культур народов Большого Алтая АлтГТУ регулярно проводятся мероприятия, где обучающиеся знакомятся с культурой, историей, традициями Китая, а также имеют возможность пообщаться с китайскими студентами.

Срок обучения составляет 3 месяца (48 академических часов). Занятия проводятся два раза в неделю в вечернее время.

Узнать подробности и записаться необходимо по телефонам: 8 (3852) 29-87-60, 8-913-276-88-06 (Мушникова Елена Анатольевна, директор Центра языков и культур народов Большого Алтая), электронной почте kitzentr@yandex.ru.