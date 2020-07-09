Барнаульский чиновник Алексеенко не смог оспорить приговор суда за взятку

Новости 15.09.2020 18:26 437

Бывший заместитель главы администрации Барнаула Александр Алексеенко не смог добиться пересмотра приговора суда по уголовному делу о крупной взятке, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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В июле 2020 года чиновника осудили за взятку в 1,3 млн рублей. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с исправительной колонии строгого режима. А также установили штраф в размере незаконно полученных денег и лишили права заниматься руководящие должности на три года.

Александр Алексеенко подал апелляцию, но и тут суд не встал на его сторону: приговор был признан законным, просьбу адвоката заменить реальный срок на условный отклонили.

Приговор суда вступил в силу.

Напомним, деньги он получал с января 2018 года по июнь 2019 года от частной компании, осуществлявшего по договору с МУП услуги по водоотведению жидких отходов. Плата была за лояльность к интересам ООО.