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Запасы есть. Алтайский край закрыл собственную потребность в зерне

Новости
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В Алтайском крае собрали урожай с 64% площадей зерновых и зернобобовых культур. Об этом 15 сентября сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев на совещании аппарата Правительства Алтайского края.

По данным министра, намолочено 2,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых сельхозкультур. Ранее глава Алтайпищепрома Александр Большаков предположил, что регион может недобрать 1-2 млн тонн зерна из-за засухи. 

Однако Александр Чеботаев отметил, что  внутрирегиональная потребность в зерне уже закрыта (запас плюс новый урожай). И даже есть возможные перспективы его экспорта в другие регионы и страны. На 1 июля 2020 года запас зерна составил 1,82 миллиона тонн.

Также министр добавил, что  хозяйства центральной и восточной частей края начали уборку подсолнечника и сои, сообщает официальный сайт Алтайского края.

По данным официального сайта региона, валовый сбор зерновых культур в 2019 году превысил 4,5 миллионов тонн.
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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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Земляк

Нашли специалиста, Большакова!

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