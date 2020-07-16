Запасы есть. Алтайский край закрыл собственную потребность в зерне

В Алтайском крае собрали урожай с 64% площадей зерновых и зернобобовых культур. Об этом 15 сентября сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев на совещании аппарата Правительства Алтайского края.
По данным министра, намолочено 2,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых сельхозкультур. Ранее глава Алтайпищепрома Александр Большаков предположил, что регион может недобрать 1-2 млн тонн зерна из-за засухи.
Однако Александр Чеботаев отметил, что внутрирегиональная потребность в зерне уже закрыта (запас плюс новый урожай). И даже есть возможные перспективы его экспорта в другие регионы и страны. На 1 июля 2020 года запас зерна составил 1,82 миллиона тонн.
Также министр добавил, что хозяйства центральной и восточной частей края начали уборку подсолнечника и сои, сообщает официальный сайт Алтайского края.
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