Запасы есть. Алтайский край закрыл собственную потребность в зерне

Новости 15.09.2020 17:20 969

В Алтайском крае собрали урожай с 64% площадей зерновых и зернобобовых культур. Об этом 15 сентября сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев на совещании аппарата Правительства Алтайского края.

По данным министра, намолочено 2,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых сельхозкультур. Ранее глава Алтайпищепрома Александр Большаков предположил, что регион может недобрать 1-2 млн тонн зерна из-за засухи.

Однако Александр Чеботаев отметил, что внутрирегиональная потребность в зерне уже закрыта (запас плюс новый урожай). И даже есть возможные перспективы его экспорта в другие регионы и страны. На 1 июля 2020 года запас зерна составил 1,82 миллиона тонн.

Также министр добавил, что хозяйства центральной и восточной частей края начали уборку подсолнечника и сои, сообщает официальный сайт Алтайского края.

По данным официального сайта региона, валовый сбор зерновых культур в 2019 году превысил 4,5 миллионов тонн.