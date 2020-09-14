В тесном контакте. Алтайские единороссы поблагодарили избирателей за поддержку

Новости 15.09.2020 16:44 458

Новые депутаты парламента Алтайского края от «Единой России» Артем Шамков, Григорий Бахтин и Максим Кочев обратились к избирателям со словами благодарности за поддержку на выборах.

«Во время избирательной кампании постоянно, насколько это было возможно с учетом ограничений, находился в тесном контакте со своими избирателями», - цитирует пресс-служба партии Григория Бахтина.

Он заверил своих избирателей, что будет их надежным представителем в АКЗС и пообещал приложить все усилия, чтобы осуществить наказы – создавать в Бийске такие условия, чтобы молодежь оставалась и работала в городе.

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Артем Шамков поблагодарил жителей Октябрьского района Барнаула (довыборы в АКЗС проходили в этом году только в этой части города – на округе № 26).

«Я провел более ста встреч, это позволило вникнуть в проблемы района, его жителей. Сформирован пакет наказов – это база для моей рабочей программы, которую я буду реализовывать как депутат краевого парламента. Ваш выбор для меня – это ответственность и уверенность в том, что вместе с вами у нас все получится», - сказал Шамков.

А победитель по округу № 31 (Чарышский, Краснощековский, Курьинский и Шипуновский районы) Максим Кочев заверил, что для него быть депутатом – значит нести ответственность за благополучие своих избирателей, и он сделает все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие.

Напомним, на дополнительных выборах в краевой парламент 13 сентября Кочев набрал 56,97% голосов, Шамков - 57,21% голосов, а Бахтин - 55,66%.