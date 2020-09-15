Их разыскивает пенсионный фонд: в Алтайском крае 396 детей пока остались без президентских выплат

Новости 15.09.2020 15:15 86

Последние 2 недели Отделение ПФР по Алтайскому краю работает в том же напряженном режиме, что и в апреле, когда начались первые выплаты семьям с детьми, заявленные президентом Владимиром Путиным. Причина - поиск семей, которые до сих пор не подали заявление на единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Об этом рассказал управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов на прошедшей пресс-конференции.

«Наша сегодняшняя задача – найти последнего ребенка. На сегодняшний день осталось 396 детей, на которых не получены выплаты. Мы их знаем. Каждый день 50-60 методом глубоких поисков мы находим. Последняя дата подачи заявления – 1 октября. Нужно, чтобы к этому времени всех адресатов мы нашли», - говорит Трофимов.

Это особые категории семей. Для их поисков Отделение Пенсионного фонда просило помощи у учреждений здравоохранения и образования. Дети ходят в школы, получают медицинскую помощь, а вот с президентскими выплатами возникли сложности. По словам Трофимова, часть таких детей проживает у бабушек и дедушек, которые не являются законными представителями (а подать заявление на выплату могут именно законные представители). Для нескольких десятков семей Алтайского края услуга оказалась недоступной, так как, по религиозным причинам, родители отказались получать СНИЛС на ребенка. Есть также семьи, у которых арестованы счета.

По сути, такие итоги пяти прошедших месяцев можно считать отличными. Деньги уже перечислены на 98,8% детей Алтайского края, имеющих право на «президентские выплаты». Хотя и тут не обошлось без сложностей. Самая главная проблема – некорректное открытие счетов, из-за чего некоторым семьям деньги пришлось перечислять в банки по нескольку раз. Борис Трофимов пояснил, что ежедневно в отделении было до 10% заявлений с некорректными счетами.

В Алтайском крае отмечены также случаи, когда заявление на выплату писали оба родителя, находящихся в разводе. Некоторые подавали сразу несколько заявлений через разные системы: портал Госуслуг, клиентскую службу или МФЦ. Кроме того в пенсионный фонд с заявлениями обратились более 1.5 тысяч человек не проживающих на территории Российской Федерации. По законодательству. Прав на выплату такие семьи не имеют.

Кстати, в пенсионном фонде проанализировали, на что семьями были потрачены выплаты .

«Оценили фокус-группы через знакомых, 60% потратили на приобретение смартфонов. Это инструмент получения Госуслуг через личный кабинет», - считает Трофимов

Всю эту ситуацию, которая возникла в обществе в ответ на президентскую инициативу, Трофимов мягко обозначил как «социальный тест».

В пенсионном фонде считают, что прошли пятимесячный период достойно. Даже не смотря на то, что в первые дни ажиотажного спроса на пособия сайт Госуслуг «лег». При этом опыт, полученный за это время, расширяется и на другие услуги.

Единовременная выплата семьям с детьми от 3 до 16 лет (первые июньские выплаты) в Алтайском крае были установлены на 378 253 ребенка. Объем выплаченных средств - 3 млрд 783 млн рублей. В июльские выплаты вошли также дети до 3 лет. Дополнительная единовременная выплата в Алтайском крае была установлена для 437 861 ребенка, объем выплаченных средств составил 4 млрд 379 млн рублей.