«Нам галочки не нужны». Как главы партий оценивают выборы в Алтайском крае

Аналитика 15.09.2020 14:36 177

На выборах 13 сентября в Алтайском крае было разыграно 399 мандатов депутатов и глав муниципального уровня. «Единая Россия» подтвердила статус партии большиснтва, выиграв 73% мест. На втором месте оказалась «Справедливая Россия» с результатом 12%. У коммунистов всего 3%, а у ЛДПР и вовсе 1,5%. «Политсибру» узнал мнения лидеров алтайских партий. Победители, понятное дело, торжествуют. Проигравшие – негодуют.

Александр Романенко и Денис Голобородько, «Единая Россия»: «Уверенная победа»

Глава регионального отделения партии Александр Романенко сказал, что эти пусть и небольшие выборы были непростыми даже для партии власти – пришлось работать в условия коронавируса. И все-таки партия взяла на муниципальных выборах 295 из 300 мандатов. И все три мандата в краевом парламенте.

А глава исполкома партии Денис Голобородько добавил, что в целом по краю результаты ЕР даже выше, чем на выборах в прошлом году. А ЗАТО Сибирский так и вовсе уверенная победа.

«Кампания была традиционной, без использования особых средств. И в очередной раз стало очевидно, что личное общение не заменить ни агитационными материалами, ни социальными сетями, на которые многие политические силы сегодня делают ставку», – сказал Голобордько.

Александр Терентьев, «Справедливая Россия»: «Первая среди оппозиции»

«С каждым годом этот политический экзамен становится все сложнее, явка – все ниже, у людей доверие к власти слабеет, избирательное законодательство все более усложняется. Но мы уверены в наших силах, потому что работаем на благо людей», - сказал глава регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Терентьев.

По его словам, и в этом году выборы выдались очень напряженными, все силы были задействованы в максимальном объеме.

«Местные отделения, кандидаты неустанно работали с полной отдачей на местах с избирателями. Это позволило нам получить три мандата из трех в Советском районе. В Славгородском горсобрании теперь у нас есть депутат. Как всегда, порадовала Крутиха», – подчеркнул он.

А в реготделении партии добавили, СР «в очередной раз стала первой среди оппозиции, и подтвердила второе место среди парламентских партий».

Мария Прусакова, КПРФ: «Нам галочки не нужны»

«Не помню такого низкого результата». Как эксперты оценивают выборы в Алтайском крае Аналитика 14.09.2020 10:50

Главная алтайская коммунистка заявляет, что не может называть выборами процесс, который прошел в том же Барнауле, где на участки пришло менее 10% избирателей. Да и был ли смысл проводить довыборы в АКЗС, если народные избранники могут не доработать год (на федеральном уровне обсуждается перенос единого дня голосования с сентября 2021 года март или апрель).

Также она подвергает сомнению результаты «Единой России».

«Это технологические результаты, которые они получили за счет 12-дневного голосования и нарушений, которые мы фиксировали. Это не объективная картинка поддержки политических сил жителями», - заявила «Политсибру» Мария Прусакова.

Тем не менее, КПРФ же получила второй результат на двух округах по АКЗС, взяла два мандата в Славгороде, есть победы в Заринске, Ключевском районе. А все потому, говорит Прусакова, что на муниципальном уровне сложнее фальсифицировать.

«Убеждена, что КПРФ – единственная и реальная оппозиционна сила», - добавила коммунистка.

На вопрос о том, почему партия выдвинула так мало кандидатов (чуть менее 5% от общего числа) на муниципальных выборах, она ответила так:

«2021 выборный год будет очень непростым. И мы решили не распыляться, не выдвигать ради выдвижения, как это сделала та же ЛДПР. Мы серьезная политическая сила, нам галочки не нужны».

Максим Крайн, ЛДПР: «Результат не хороший, хотелось бы лучше»

Глава алтайских либерал-демократов Максим Крайн оценивает довольно скромные итоги партии так:

«Я не считаю такой результат хорошим, хотелось бы лучше. Ну что же, будем делать работу над ошибками и готовиться в новой кампании. И при этом мы все-таки взяли больше мандатов, чем во время муниципальной кампании 2015 года, тогда было 4».

Также он заявляет: оппозицию подкосила досрочка, которую партия власти использовала под себя, и «ужасно низкая высушенная явка».

Александр Гончаренко, «Яблоко»: «Хотел все бросить»

Единороссы забрали на муниципальных выборах в Алтайском крае 73% мандатов Новости 14.09.2020 11:15

На эти выборы партия выдвинула всего четыре кандидата. Ни один из них не победил. Но сам Гончаренко, как участник борьбы за место в краевом парламенте, получил третий результат, уступив второму только пару процентов.

Как он рассказал в беседе с «Политсибру», к таким итогам у него двоякое отношение.

С одной стороны, были выборы, когда он брал больше. Главный алтайский яблочник вспоминает, что в 2008 году по итогам кампании в барнаульскую гордуму уступил кандидату от ЕР Людмиле Зубович всего несколько десятков голосов.

Но с другой стороны, примерно в середине кампании он всерьез подумывал выйти из предвыборной гонки, потому что закончились деньги.