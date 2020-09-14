«Нам галочки не нужны». Как главы партий оценивают выборы в Алтайском крае

На выборах 13 сентября в Алтайском крае было разыграно 399 мандатов депутатов и глав муниципального уровня. «Единая Россия» подтвердила статус партии большиснтва, выиграв 73% мест. На втором месте оказалась «Справедливая Россия» с результатом 12%. У коммунистов всего 3%, а у ЛДПР и вовсе 1,5%. «Политсибру» узнал мнения лидеров алтайских партий. Победители, понятное дело, торжествуют. Проигравшие – негодуют.
Глава регионального отделения партии Александр Романенко сказал, что эти пусть и небольшие выборы были непростыми даже для партии власти – пришлось работать в условия коронавируса. И все-таки партия взяла на муниципальных выборах 295 из 300 мандатов. И все три мандата в краевом парламенте.
А глава исполкома партии Денис Голобородько добавил, что в целом по краю результаты ЕР даже выше, чем на выборах в прошлом году. А ЗАТО Сибирский так и вовсе уверенная победа.
«Кампания была традиционной, без использования особых средств. И в очередной раз стало очевидно, что личное общение не заменить ни агитационными материалами, ни социальными сетями, на которые многие политические силы сегодня делают ставку», – сказал Голобордько.
«С каждым годом этот политический экзамен становится все сложнее, явка – все ниже, у людей доверие к власти слабеет, избирательное законодательство все более усложняется. Но мы уверены в наших силах, потому что работаем на благо людей», - сказал глава регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Терентьев.
По его словам, и в этом году выборы выдались очень напряженными, все силы были задействованы в максимальном объеме.
«Местные отделения, кандидаты неустанно работали с полной отдачей на местах с избирателями. Это позволило нам получить три мандата из трех в Советском районе. В Славгородском горсобрании теперь у нас есть депутат. Как всегда, порадовала Крутиха», – подчеркнул он.
А в реготделении партии добавили, СР «в очередной раз стала первой среди оппозиции, и подтвердила второе место среди парламентских партий».
Главная алтайская коммунистка заявляет, что не может называть выборами процесс, который прошел в том же Барнауле, где на участки пришло менее 10% избирателей. Да и был ли смысл проводить довыборы в АКЗС, если народные избранники могут не доработать год (на федеральном уровне обсуждается перенос единого дня голосования с сентября 2021 года март или апрель).
Также она подвергает сомнению результаты «Единой России».
«Это технологические результаты, которые они получили за счет 12-дневного голосования и нарушений, которые мы фиксировали. Это не объективная картинка поддержки политических сил жителями», - заявила «Политсибру» Мария Прусакова.
Тем не менее, КПРФ же получила второй результат на двух округах по АКЗС, взяла два мандата в Славгороде, есть победы в Заринске, Ключевском районе. А все потому, говорит Прусакова, что на муниципальном уровне сложнее фальсифицировать.
«Убеждена, что КПРФ – единственная и реальная оппозиционна сила», - добавила коммунистка.
На вопрос о том, почему партия выдвинула так мало кандидатов (чуть менее 5% от общего числа) на муниципальных выборах, она ответила так:
«2021 выборный год будет очень непростым. И мы решили не распыляться, не выдвигать ради выдвижения, как это сделала та же ЛДПР. Мы серьезная политическая сила, нам галочки не нужны».
Глава алтайских либерал-демократов Максим Крайн оценивает довольно скромные итоги партии так:
«Я не считаю такой результат хорошим, хотелось бы лучше. Ну что же, будем делать работу над ошибками и готовиться в новой кампании. И при этом мы все-таки взяли больше мандатов, чем во время муниципальной кампании 2015 года, тогда было 4».
Также он заявляет: оппозицию подкосила досрочка, которую партия власти использовала под себя, и «ужасно низкая высушенная явка».
На эти выборы партия выдвинула всего четыре кандидата. Ни один из них не победил. Но сам Гончаренко, как участник борьбы за место в краевом парламенте, получил третий результат, уступив второму только пару процентов.
Как он рассказал в беседе с «Политсибру», к таким итогам у него двоякое отношение.
С одной стороны, были выборы, когда он брал больше. Главный алтайский яблочник вспоминает, что в 2008 году по итогам кампании в барнаульскую гордуму уступил кандидату от ЕР Людмиле Зубович всего несколько десятков голосов.
Но с другой стороны, примерно в середине кампании он всерьез подумывал выйти из предвыборной гонки, потому что закончились деньги.
«Это была сложная кампания, нужно было на 12 дней найти наблюдателей, чтобы пресекать постоянные сомнительные истории с досрочкой. Когда, знаете, на участок приходит бабушка и говорит, что не сможет проголосовать в основной день выборов, потому что уезжает в командировку», - сказал Гончаренко.
У СМИ акцент информации, как у искажающих реальность политиков. Какая может быть «Уверенная победа» при явке 7-11% при том, что 50%...подневольных, которых "попросили" за ЕР голосовать. Зачем засоряете эфир? и есть ли у вас свое мнение? навряд ли, вы согласны с происходящим искажением реальности, с сомнительными нормами, двойными стандартами. Не стыдно? Интеллектуалы ведут людей по- ложному пути потому что Духовно не развиты. По информации которую вы выдаете все выглядит так: Люблю политиков, которых 1% и мне все равно что будет с 99% беспартийными Земляками. Не надоело еще манипулировать сознанием, заниматься плутовством? или, зачем думать, что скажет, прикажет хозяин, то и навояем. Вы искажаете реальность, точно так же что и политики, ваши пазлы не подходят к Гармоничной реальности. Нужно Развиваться и соответствовать территории на которой живете, Алтай(золотой, Святой, высоокодуховный. Россия- (Святая Русь). Есть ли у вас Совесть? или,иду туда, не знаю куда и зачем, тоже не знаю.
Романенко надо задумать о том, что думают те, кто не проголосовал. Реальной картины мнения избирателей о власти и кандидатах нет. Или боятся или недоверие в высшей форме. Более 80% населения не стали высказывать свою волю.