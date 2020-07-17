Больше всего медиков и социальных работников. Кем работают и сколько получают жители Барнаула?

Новости 15.09.2020 13:59 163

Больше всего медиков и социальных работников. Кем работают и сколько получают жители Барнаула?

Алтайкрайстат опубликовал данные о сфере занятости барнаульцев в преддверии дня города. По данным ведомства, больше всего среди жителей краевого центра медиков и работников социальных услуг. Они составляют 17% от общего числа работающих граждан. На втором месте – сотрудники предприятий, занятые в обрабатывающей промышленности (16%). На третьем месте – специалисты в сфере образования (15%). Четвертое место занимают государственные управленцы (14%).

При этом в Барнауле на 1 июля 2020 года было зарегистрировано почти 29 тысяч юридических лиц и 20 тысяч индивидуальных предпринимателей. В январе-июне 2020 года трудящихся в крупных и средних компаниях насчитывалось около 157 тысяч человек. Территориально наибольшее количество барнаульцев работает в Октябрьском районе – 41 тысяча человек (26%). В Центральном районе - 25%, Железнодорожном - 19% Индустриальном -18% и Ленинском -12%.

Среднемесячная заработная плата на одного работника крупного или среднего предприятия за этот же период, по данным управления, составила около 39,2 тысяч рублей, что выше на 8,1% аналогичного периода 2019 года.

Общая численность населения Барнаула (данные за 2019 год) – 696 735 человек. Женщин больше Из них 384 423 женщины и 312 312 мужчин. За 2019 год родилось 6827 детей. Кстати, годом ранее в Барнауле родилось 7517 ребятишек.