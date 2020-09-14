Снова 4 смерти. Коронавирус в Алтайском крае не сдает своих позиций

Новости 15.09.2020 13:40 473

По данным оперштаба Алтайского края, в регионе зарегистрировано 63 новых случая инфицирования коронавирусом. В Барнауле – 36, Бийске – 6, Новоалтайске – 3, Рубцовске – 2, Бийском, Первомайском районах – по 2 человека, Славгороде, Бурлинском, Заринском, Зональном, Калманском, Кулундинском, Кытмановском, Рубцовском, Тальменском, Троицком, Топчихинском, Шипуновском районах – по 1 заболевшему.

Общее число инфицированных составляет 12 651 человек. Уже выписано 11305 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 952 человека, из них в госпиталях находятся 903 пациента, амбулаторное лечение получают 49 пациентов. В 5149 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение, в 3705 – в форме ОРВИ, у 3797 – внебольничную пневмонию. В госпиталях края находится 137 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 52.

За минувшие сутки скончалось 4 человека. Трое непосредственно от COVID-19, 1 по иным причинам смерти. Таким образом, за весь период скончались 394 человека, непосредственно от коронавируса - 153 человека, по иным причинам смерти – 237 человек; на экспертизе - 4 случая.

Всего на 15 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2040 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 53058 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 427363 человека, за сутки - 3386.