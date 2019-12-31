В Барнауле завершился летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов

Новости 15.09.2020 12:55 265

C 11 по 13 сентября в Барнауле прошел девятый летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 18 городов и 12 регионов России. Спонсором чемпионата уже не в первый раз выступил “Барнаульский пивоваренный завод”.

Борьба сильнейших

11 сентября прошла большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами. Во второй день – суперспринтерская гонка с четырьмя огневыми рубежами, в третий – командная гонка.

Сергей Локтев, почетный гражданин Барнаула, председатель союза ветеранов биатлона Алтайского края, сказал, что это второй старт в России среди ветеранов биатлона, первый прошел в Ульяновске две недели назад.

"Слабые спортсмены не приехали на этот чемпионат. Обычно у нас участвовали человек 85-90, а в этот раз людей чуть меньше, но приехали самые сильнейшие ветераны", – подчеркнул Сергей Локтев.

Есть, на что посмотреть

Самая зрелищная часть состязаний - командная гонка. Первое место в ней заняли участники команды «Алтай-1» (Сергей Локтев, Вячеслав Сергеев, Сергей Рыбин, Иван Лыжин). Они прошли трассу чуть более чем за 28 минут.

На втором месте – представители команды «Алтай-Татарстан» (Александр Костюченко, Олег Плотников, Андрей Устинов, Павел Вопилов), общее время которых – 30 минут 45 секунд.

Бронзовые призеры эстафеты – участники команды “Томск-Новосибирск”: (Сергей Красный, Александр Шапров, Александр Пузырев, Алексей Тимошин) справились за 30 минут 48 секунд.

Иван Лыжин, участник команды “Алтай – 1” отметил, что эстафета долгое время не давалась ему и его товарищам, поэтому победа стала долгожданной.

"Это стимулировало нас приложить как можно больше усилий на тренировках и состязаниях. Своим примером к еще большей активности нас подвиг капитан – Сергей Александрович Локтев. Мы все были в одинаковых условиях, вели подготовку по возможности. Думаю, что победили сильнейшие", – добавил спортсмен.

“Максимум позитивных эмоций”

Вадим Трефилов, участник команды “Ульяновск Плюс”, рассказал, что такие соревнования стали традиционными. По его словам, многие специально приезжают в Барнаул, чтобы ощутить атмосферу праздника.

"Хочется поблагодарить организаторов, судей, участников состязаний и всех, кто подарил нам этот праздник. Для меня биатлон - любимое хобби, на таких соревнованиях получаю максимум позитивных эмоций. Мы встречаемся, общаемся и переживаем друг за друга, пусть так будет и дальше", – сказал спортсмен.

Сергей Мишкин, участник команды “Россия –1” приехал в краевую столицу из Екатеринбурга. Он также остался доволен:

"Эти состязания интересны тем, что были проведены совершенно уникальные форматы. Мегагонка – шесть рубежей и шесть дополнительных патронов, мегаспринт – четыре рубежа и четыре дополнительных патрона, командная гонка. Я в принципе впервые бегу такого рода дистанции. Сибиряки как раз отличаются тем, что постоянно придумывают что-то новое и интересное, это радует" – сказал биатлонист.

Участники состязаний получили награды и ценные призы от организаторов чемпионата, одним из которых традиционно выступил “Барнаульский пивоваренный завод.

Андрей Угаров, представитель оргкомитета чемпионата России по биатлону среди ветеранов, добавил, что в целом соревнования прошли на высоком уровне, не было никаких нестандартных ситуаций.

"Никто из спортсменов не получил травм, не было инцидентов на огневом рубеже. Самое главное, что участники довольны. Раз это так, значит, все удалось, а значит, подобные чемпионаты будут проходить и дальше. ", – добавил Андрей Угаров.

Константин Санталов