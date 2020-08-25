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Алтайский депутат не смог вернуть права через суд из-за отказа пройти тест на опьянение 

Новости
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Депутат Алтайского краевого Заксобрания Иван Диркс не смог вернуть свои водительские права, которые у него забрали из-за отказа пройти медосвидетельствование. Суд Бурлинского района 14 сентября рассмотрел апелляционную жалобу и отказал в изменении решения.

Адвокат депутата Роман Прутовых заявил ИА «Банкфакс», что судья рассматривала дело с учетом «политических мотивов» из-за того, что Диркс – депутат. Сторона защиты намерена обжаловать решение в кассации и даже в Верховном суде, если потребуется.

Алтайский депутат пытается вернуть права после отказа от медосвидетельствования

Алтайский депутат пытается вернуть права после отказа от медосвидетельствования

Новости

Ивана Диркса лишили прав из-за инцидента, произошедшего в марте возле правительства Алтайского края. Депутат участвовал в торжественной церемонии вручения государственных и краевых наград. И получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Когда он вышел на улицу, то увидел, что его авто грузят на эвакуатор. Он стал перепарковывать машину, но сотрудникам Госавтоинспекции показалось, что депутат пьян. Но пройти медосвидетельствование он отказался. Из-за чего и был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Судебный участок Бурлинского района вынес решение о лишении права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. И штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, что Иван Диркс избран депутатом АКЗС от партии «Единая Россия», является председателем правления Славгородского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана».

Автор: Политсиб.ру

Фото: akzs.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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