Бийская больница может закрыться из-за вспышки коронавируса

В больнице Бийска №2 были выявлены случаи заражения короновирусом среди пациентов и персонала. Работа учреждения в ближайшее время будет приостановлена, а больные переведены в центральную горбольницу, сообщает «Бийский рабочий».
Случаи заражения начались после наплыва больных из ЦГБ, где еще в августе произошла подобная вспышка. По данным издания, больнице «сверху рекомендовали» работать в прежнем режиме и «не создавать шумиху».
Точное количество заболевших в горбольнице пока не известно. Но предпринимаются меры по устранению вспышки заражения.
Напомним, что по информации «Банкфакса», в конце августа в ЦГБ зафиксировали 24 случая заражения COVID-19.
По данным на 14 сентября в регионе зарегистрировано 12 588 случаев коронавируса, уже выздоровело 11246 человек.