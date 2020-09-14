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Бийская больница может закрыться из-за вспышки коронавируса

Новости
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В больнице Бийска №2 были выявлены случаи заражения короновирусом среди пациентов и персонала. Работа учреждения в ближайшее время будет приостановлена, а больные переведены в центральную горбольницу, сообщает «Бийский рабочий».

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Новости

Случаи заражения начались после наплыва больных из ЦГБ, где еще в августе произошла подобная вспышка. По данным издания, больнице «сверху рекомендовали» работать в прежнем режиме и «не создавать шумиху».

Точное количество заболевших в горбольнице пока не известно. Но предпринимаются меры по устранению вспышки заражения.

Напомним, что по информации «Банкфакса», в конце августа в ЦГБ зафиксировали 24 случая заражения COVID-19. 

По данным на 14 сентября в регионе зарегистрировано 12 588 случаев коронавируса, уже выздоровело 11246 человек. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Бийский рабочий

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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