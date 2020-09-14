Алтайские таможенники поймали посылку с сильнодействующими таблеткам из Беларуси

Новости 15.09.2020 10:11 177

Житель Бийска попал под уголовное дело за заказ сильнодействующих запрещенных препаратов из интернет-магазина в Беларуси. Незаконную посылку обнаружили алтайские таможенники.

В почтовом отправлении оказались лекарственные препараты – 8 блистеров по 25 штук таблеток «Turanabol» и флакон с сотней таблеток «Methanabol».

«Проведенная экспертиза установила, что данные препараты содержат сильнодействующие вещества, а именно дегидрохлорметилтестостерон и метандиенон, перемещение которых через государственную границу законодательством РФ ограничено», - уточнили в пресс-службе алтайской таможни.

Для ввоза подобных препаратов в страну необходимы медицинские документы.

Житель Бийска заказал их без рецепта врача. И стал фигурантов уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Если его вина будет доказана, то он может получить тюремный срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.