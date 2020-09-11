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На Алтае создан первый национальный парк 

Новости
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В Министерстве природных ресурсов России подписано постановление о создании первого в Алтайском крае национального парка «Салаир». Об этом  в социальных сетях рассказал   общественник, эколог  Алексей Грибков.  

Документы подписаны 11 сентября, но пока не опубликованы. Пока утверждена только территория.   Информацию о создании национального парка «Политсибру» в Алтайском крае подтвердили  в Минприроды региона, отметив при этом, что сами документы в ведомство еще не пришли.

Алексей Грибков рассказал «Политсибру»,  что постановление о создании национального парка - не единственный документ, который,  регион ждет от федерального ведомства.   

«Пока подписано только постановление о создании самой территории. Еще необходимо разработать и утвердить Положение о создании национального парка, в котором будет утверждено зонирование и режим охраны. Третьим шагом станет создание учреждения, которое будет управлять парком – определение штата, финансирования  и тд», пояснил он.

Это тоже задача федерального министерства. Однако как уточнил Грибков, говорить о каких-либо сроках  утверждения этих документов пока рано.

«В практике все складывается по-разному.  Бывает, что эти документы подписываются быстро, были случаи, когда  процесс длился более года.  Мы надеемся, что документы по «Салаиру» будут приняты в максимально сжатые сроки, но это зависит не от нас», - пояснил он.

Напомним, национальный парк «Салаир»  находится на территории 4 районов: Заринского, Тогульского, Ельцовского и Солтонского.  

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Алексей Грибков

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