На Алтае создан первый национальный парк

Новости 15.09.2020 9:40 543

В Министерстве природных ресурсов России подписано постановление о создании первого в Алтайском крае национального парка «Салаир». Об этом в социальных сетях рассказал общественник, эколог Алексей Грибков.

Документы подписаны 11 сентября, но пока не опубликованы. Пока утверждена только территория. Информацию о создании национального парка «Политсибру» в Алтайском крае подтвердили в Минприроды региона, отметив при этом, что сами документы в ведомство еще не пришли.

Алексей Грибков рассказал «Политсибру», что постановление о создании национального парка - не единственный документ, который, регион ждет от федерального ведомства.

«Пока подписано только постановление о создании самой территории. Еще необходимо разработать и утвердить Положение о создании национального парка, в котором будет утверждено зонирование и режим охраны. Третьим шагом станет создание учреждения, которое будет управлять парком – определение штата, финансирования и тд», пояснил он.

Это тоже задача федерального министерства. Однако как уточнил Грибков, говорить о каких-либо сроках утверждения этих документов пока рано.

«В практике все складывается по-разному. Бывает, что эти документы подписываются быстро, были случаи, когда процесс длился более года. Мы надеемся, что документы по «Салаиру» будут приняты в максимально сжатые сроки, но это зависит не от нас», - пояснил он.

Напомним, национальный парк «Салаир» находится на территории 4 районов: Заринского, Тогульского, Ельцовского и Солтонского.