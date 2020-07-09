Алтайский край получит дополнительные деньги на покупку 550 квартир для детей-сирот

Новости 15.09.2020 9:25 447

Дополнительные 700 млн рублей получит Алтайский край из федерального бюджета на приобретение жилья для детей-сирот. На эти средства будет закуплено более 550 квартир, сообщает региональный Минстрой.

Изначально в 2020 году планировалось закупить 369 квартир.

«Из них на большую часть уже заключены контракты, ведется оформление необходимых документов, после чего ключи передадут гражданам», - уточнили в Минстрое.

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Но сколько точно объектов будет приобретено в текущем году, станет известно немного позднее. Это зависит от того, насколько быстро придут деньги и пройдут конкурсные процедуры.

Всего в текущем году из федерального бюджета Алтайскому краю выделено 926 миллионов рублей.