Более половины МУПов и ГУПов в Алтайском крае будут ликвидированы к 2025 году

Власти Алтайского края в ближайшие пять лет ликвидируют 148 унитарных предприятий. Это необходимо из-за нового законодательства, которое ограничивает деятельность старых МУПов и ГУПов и запрещает создавать новые. Об этом сообщает краевая антимонопольная служба.
В ведомстве уточнили, что в регионе принят план ликвидации. И по нему до 1 января 2025 года будет реорганизована большая часть таких предприятий. Сохранят только 89, поскольку они относятся к сфере естественных монополий и подпадают под исключения, предусмотренных в законе.
Например, будут сохранены предприятия, которые занимаются вопросам транспортной безопасности, работают в сфере культуры, искусства, кинематографии, занимаются обращением с радиоактивными отходами и ряд других.
На сегодняшний день в регионе работает 20 государственных и 217 муниципальных унитарных предприятий.
Закон, который устанавливает запрет на создание МУПов и ГУПов и требует реорганизации уже существующих, вступил в силу 8 января 2020 года.
«Инициатива направлена на развитие конкуренции в стране, изменению многих товарных рынков и их переход из состояния государственного или муниципального управления в конкурентную форму», - уточнил в краевом УФАС.