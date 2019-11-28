Более половины МУПов и ГУПов в Алтайском крае будут ликвидированы к 2025 году

Новости 14.09.2020 18:23 987

Власти Алтайского края в ближайшие пять лет ликвидируют 148 унитарных предприятий. Это необходимо из-за нового законодательства, которое ограничивает деятельность старых МУПов и ГУПов и запрещает создавать новые. Об этом сообщает краевая антимонопольная служба.

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В ведомстве уточнили, что в регионе принят план ликвидации. И по нему до 1 января 2025 года будет реорганизована большая часть таких предприятий. Сохранят только 89, поскольку они относятся к сфере естественных монополий и подпадают под исключения, предусмотренных в законе.

Например, будут сохранены предприятия, которые занимаются вопросам транспортной безопасности, работают в сфере культуры, искусства, кинематографии, занимаются обращением с радиоактивными отходами и ряд других.

На сегодняшний день в регионе работает 20 государственных и 217 муниципальных унитарных предприятий.

Закон, который устанавливает запрет на создание МУПов и ГУПов и требует реорганизации уже существующих, вступил в силу 8 января 2020 года.