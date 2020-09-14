Группа НЛМК развивает технологию коксохимического производства

Новости компаний 14.09.2020 19:00 393

Алтай-Кокс, ведущий российский производитель металлургического кокса и предприятие Группы НЛМК, запустил установку трамбования угля на модернизированной коксовой батарее. Внедрение технологии трамбования позволит повысить качество кокса, снизить себестоимость продукции и улучшить экологические характеристики производства.

Технология трамбования предполагает, что угольную шихту загружают в коксовую печь не насыпью сверху, а горизонтально, в виде предварительно уплотненного, утрамбованного угольного брикета. Технология внедрена на пятой, самой современной коксовой батарее предприятия. Ее производственная мощность – 1,1 млн т кокса в год.

При строительстве объектов нового комплекса использовались наилучшие доступные технологии. Современная и эффективная система газоочистки обеспечивает отсутствие эмиссии пыли при транспортировке шихты на угольную башню и улавливание более 90% эмиссии загрязняющих веществ при выдаче и загрузке камеры коксования.

Проект был реализован в течение 24 месяцев с учетом увеличения сроков монтажа оборудования из-за пандемии COVID-19. В пиковые периоды над ним работали до 450 сотрудников компании и подрядных организаций. Для проекта было смонтировано более 4 тыс. тонн оборудования и металлоконструкций. Инвестиции в проект составили 4,8 млрд рублей.

Посмотреть видео о комплексе можно по ссылке