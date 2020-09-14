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Кому платить больше. В каких регионах семьям дороже обходятся коммунальные услуги

Новости
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Алтайский край оказался в регионах середнячках по доле  потребительских расходов на ЖКУ.  Рейтинг регионов  опубликовали РИА «Новости».  По версии информагентства,   среднестатистическая семья в Алтайском крае платит за коммунальные услуги 2913 рублей, что  соответствует 8,8% доходов.  Кстати, по данным исследования,  по сравнению с прошлым годом  доля даже уменьшилась на 0,7 пунктов.   

Проще всего платить за коммунальные услуги среднестатистическим семьям в Ингушетии. Хотя   коммунальные расходы обходятся в 2954 рублей, доля их составляет всего 4,9%.  Наибольшая нагрузка - в республике Коми. 5802 рублей за коммунальные услуги здесь составляют 13,7% от доходов.  

5 сибирских регионов расположились на позициях, где доля коммунальных услуг – одна из самых низких.  Республики Тыва, Алтай, Хакассия и Иркутская область занимают  последовательно 4-7 место в рейтинге по наименьшей доле оплаты коммунальных услуг.  Причем  во всех сибирских республиках несмотря на разницу в стоимости доля равна 7,3%.  В Иркутской области – 7,4%.

К слову, как и в прошлом году, дешевле всего коммуналка обходится жителям республики Алтай.

Новосибирцы платят за коммунальные услуги 7,7%, Кемеровчане - 8,5%.

Дороже всего в Сибири коммуналка  обходится Красноярцам – 5738 рублей и это составляет 11.6% от доходов.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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