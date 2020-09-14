Кому платить больше. В каких регионах семьям дороже обходятся коммунальные услуги

Новости 14.09.2020 17:20 1014

Алтайский край оказался в регионах середнячках по доле потребительских расходов на ЖКУ. Рейтинг регионов опубликовали РИА «Новости». По версии информагентства, среднестатистическая семья в Алтайском крае платит за коммунальные услуги 2913 рублей, что соответствует 8,8% доходов. Кстати, по данным исследования, по сравнению с прошлым годом доля даже уменьшилась на 0,7 пунктов.

Проще всего платить за коммунальные услуги среднестатистическим семьям в Ингушетии. Хотя коммунальные расходы обходятся в 2954 рублей, доля их составляет всего 4,9%. Наибольшая нагрузка - в республике Коми. 5802 рублей за коммунальные услуги здесь составляют 13,7% от доходов.

5 сибирских регионов расположились на позициях, где доля коммунальных услуг – одна из самых низких. Республики Тыва, Алтай, Хакассия и Иркутская область занимают последовательно 4-7 место в рейтинге по наименьшей доле оплаты коммунальных услуг. Причем во всех сибирских республиках несмотря на разницу в стоимости доля равна 7,3%. В Иркутской области – 7,4%.

К слову, как и в прошлом году, дешевле всего коммуналка обходится жителям республики Алтай.

Новосибирцы платят за коммунальные услуги 7,7%, Кемеровчане - 8,5%.

Дороже всего в Сибири коммуналка обходится Красноярцам – 5738 рублей и это составляет 11.6% от доходов.