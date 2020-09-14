Руководство «Единой России» сменит главу славгородского отделения после провальных выборов

«Единая Россия» рассмотрит вопрос о смене руководителя отделения партии в Славгороде. Сейчас этот пост занимает Ольга Токмакова, которая на выборах в городское собрание 13 сентября разгромно проиграла кандидату-справедливороссу. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 14 сентября, сообщили глава алтайских единороссов Александр Романенко и руководитель исполкома партии Денис Голобородько.
«Когда человек не оправдывает доверие избирателей, получает результат с большим отставанием от победителя, то встает вопрос о том, насколько этот человек может быть управленцем. Но Ольга Токмакова останется в партии. Конечно, за итоги выборов мы ее исключать не будем», - сказал Романенко.
Когда именно будет принято решение по смещению ее с поста, он не уточнил. Но зато пояснил причины.
Это и лично ее результаты выборов: Токмакова набрала 67 голосов, а кандидат от «Справедливой России» Сергей Киреев – 198. Впрочем, по словам источников «Политсибру» дело там не столько в сильном кандидате от СР, сколько от мощной помощи ему со стороны недоброжелателей Токмаковой, которые были готовы помогать эсеру лишь бы не пустить секретаря отделения в новый созыв.
И итоги выборов в целом: партия взяла в Славгороде всего 8 мандатов из 21. То есть даже не большинство.
Единороссы считают, что для такого невысокого результата есть ряд причин.
Во-первых, разлад в местном отделении.
«Партия столкнулась с проблемой формирования списка. Имели место быть расхождения в работе местного отделения. Если на местном уровне нет четкой команды, то и результатов добиться сложно. Так что вся эта ситуация не добавила нам очков на старте кампании», - рассказал Денис Голобородько.
Особой конкретики он не привел, но, по данным «Политсибру», несколько кандидатов отказались идти на выборы с партией именно из-за конфликта с Ольгой Токмаковой.
И, кстати, три члена партии пошли на выборы самовыдвиженцами. Это Людмила Безвесельная, Валерий Дмитриев и Сергей Харченко. В прошлом созыве они были от ЕР. Однако же при этом несколько самовыдвиженцев прошлого созыва наоборот пошли под флагами «Единой России».
Во-вторых, уголовное дело против главы администрации Славгорода Сергея Горбунова. 48-летнего начальника задержали 29 мая в момент получения взятки в 2 млн рублей. Ему предъявлено обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). На сессии горсовета его отстранили от должности. Исполняющей обязанности назначена его заместитель Людмила Подгора.
«Он не член партии, но жители все равно экстраполируют эту ситуацию на партию власти», - сказал Голобородько.
Из-за этого кампанию для «Единой России» была сложной, активной и конкурентной.
«Есть ряд жалоб на действия кандидатов. Но, судя по всему, там нет доказательной базы», - добавил Денис Голобородько.
И теперь руководство партии рассчитывает, что им удастся создать в горсобрании фракцию большинства. А для этого нужно иметь хотя бы 11 депутатов. Александр Романенко выразил надежду, что к фракции примкнут все самовыдвиженцы.
Решение о руководителе фракции и главе представительного органа будет решаться на ближайшей сессии.
Также партия в ближайшее время выдвинет кандидатов на должность председателя горсовета. Имен опять же не говорят. Но, по информации «Политсибру», им, вероятнее всего, станет самый статусный депутат – гендиректор ЗАО «Славгородский молочный комбинат» Сергей Кондратов. Возможно, будет рассматриваться кандидатура гендиректора ООО «Комплексный оздоровительный центр «Алтайхимпром» Натальи Ферркерт. Виктор Гутяр, возглавлявший горсобрание в прошлом, шестом созыве, на новые выборы не пошел.
«Единая Россия» намерена предложить своего кандидата и на должность главы Славгорода.
13 сентября в регионе выбрали трех депутатов АКЗС, 371 местного депутата и 28 глав
Ну, вот Оля и все......ты сбитый летчик.........рухнули мечты об АКЗС и даже о ГД РФ, давай теперь жарь котлеты из убитых косуль, вот сколько времени удивляло как можно было поставить такую недалекую, бестыжую и бестолковую дамочку руководителем отделения партии власти, ведь двух слов связать не могла, только многозначительно закатывала глаза после каждой фразы, и Романенко всегда говорил, ах какая Оля молодец(сам лично слышал)!!!!!! А ему умные люди в ответ, Вы, что А.А. она же дура?????? Нет - молодец, хорошо работает, вот теперь он тебе по-братски как старший товарищ на голову и насрет!!! В этом его, старого комсомольца сущность. На всю оставшуюся жизнь хватит, уже не отмыться, прочувствуешь на собственной шкуре эту заботу твоих коллег по партии.Всех собак на тебя и на Горбуна повесят............Беги, Оля, беги!!!!!!!!!!!
Выборы в нашей стране делают не те, кто ходит голосовать, а те, кто на диване лежит - их то бюллетени и оказываются в нужном полете правящей парии. Голосование - это современный СРАМ!
Прочитал интервью и еще раз убедился: "Другие просто не прошли.", " Уступать я не уступала (Сергею Кирееву. – Прим. ред.) и считаю, что это не проигрыш. "????????????? "я считаю себя истинной "единоросовкой", бороться с этим уже смысла нет."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "– Время покажет, кто проиграл" ???????????????????????????? " Но каким образом в урне для голосования оказалось превалирующее количество голосов за другого кандидата, я не могу сказать"????????????? Это же просто жесть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну, просто огонь!!!!!!!!!!!!!!!!Да, она действительно неадекват(очень корректно)!!!!!!!!!!!
А может хватит за деньги все делать? Все старо - от перестановки кроватей прибыль не увеличиться!
ну, что едроссы, теперь моя жена Слесаренко в течение 5 лет вам весь мозг вынесет и кровь свернет, а Валя общественница ей в помощь, ждите........................
Долой партию жуликов и воров !!! Ура Навальному.