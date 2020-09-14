Руководство «Единой России» сменит главу славгородского отделения после провальных выборов

Новости 14.09.2020 16:46 4142

«Единая Россия» рассмотрит вопрос о смене руководителя отделения партии в Славгороде. Сейчас этот пост занимает Ольга Токмакова, которая на выборах в городское собрание 13 сентября разгромно проиграла кандидату-справедливороссу. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 14 сентября, сообщили глава алтайских единороссов Александр Романенко и руководитель исполкома партии Денис Голобородько.

«Когда человек не оправдывает доверие избирателей, получает результат с большим отставанием от победителя, то встает вопрос о том, насколько этот человек может быть управленцем. Но Ольга Токмакова останется в партии. Конечно, за итоги выборов мы ее исключать не будем», - сказал Романенко.

Когда именно будет принято решение по смещению ее с поста, он не уточнил. Но зато пояснил причины.

Это и лично ее результаты выборов: Токмакова набрала 67 голосов, а кандидат от «Справедливой России» Сергей Киреев – 198. Впрочем, по словам источников «Политсибру» дело там не столько в сильном кандидате от СР, сколько от мощной помощи ему со стороны недоброжелателей Токмаковой, которые были готовы помогать эсеру лишь бы не пустить секретаря отделения в новый созыв.

И итоги выборов в целом: партия взяла в Славгороде всего 8 мандатов из 21. То есть даже не большинство.

Единороссы считают, что для такого невысокого результата есть ряд причин.

Во-первых, разлад в местном отделении.

«Партия столкнулась с проблемой формирования списка. Имели место быть расхождения в работе местного отделения. Если на местном уровне нет четкой команды, то и результатов добиться сложно. Так что вся эта ситуация не добавила нам очков на старте кампании», - рассказал Денис Голобородько.

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Особой конкретики он не привел, но, по данным «Политсибру», несколько кандидатов отказались идти на выборы с партией именно из-за конфликта с Ольгой Токмаковой.

И, кстати, три члена партии пошли на выборы самовыдвиженцами. Это Людмила Безвесельная, Валерий Дмитриев и Сергей Харченко. В прошлом созыве они были от ЕР. Однако же при этом несколько самовыдвиженцев прошлого созыва наоборот пошли под флагами «Единой России».

Во-вторых, уголовное дело против главы администрации Славгорода Сергея Горбунова. 48-летнего начальника задержали 29 мая в момент получения взятки в 2 млн рублей. Ему предъявлено обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). На сессии горсовета его отстранили от должности. Исполняющей обязанности назначена его заместитель Людмила Подгора.

«Он не член партии, но жители все равно экстраполируют эту ситуацию на партию власти», - сказал Голобородько.

Из-за этого кампанию для «Единой России» была сложной, активной и конкурентной.

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«Есть ряд жалоб на действия кандидатов. Но, судя по всему, там нет доказательной базы», - добавил Денис Голобородько.

И теперь руководство партии рассчитывает, что им удастся создать в горсобрании фракцию большинства. А для этого нужно иметь хотя бы 11 депутатов. Александр Романенко выразил надежду, что к фракции примкнут все самовыдвиженцы.

Решение о руководителе фракции и главе представительного органа будет решаться на ближайшей сессии.

Также партия в ближайшее время выдвинет кандидатов на должность председателя горсовета. Имен опять же не говорят. Но, по информации «Политсибру», им, вероятнее всего, станет самый статусный депутат – гендиректор ЗАО «Славгородский молочный комбинат» Сергей Кондратов. Возможно, будет рассматриваться кандидатура гендиректора ООО «Комплексный оздоровительный центр «Алтайхимпром» Натальи Ферркерт. Виктор Гутяр, возглавлявший горсобрание в прошлом, шестом созыве, на новые выборы не пошел.

«Единая Россия» намерена предложить своего кандидата и на должность главы Славгорода.