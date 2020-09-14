Искусственный интеллект от Россельхозбанка и Connectome.ai поможет фермерам отследить рождение телят

Новости компаний 14.09.2020 16:55 373

Россельхозбанк совместно с резидентом Сколково – компанией Connectome.ai - выводит на рынок систему с искусственным интеллектом, которая поможет фермерам контролировать рождение телят. Сегодня этот процесс требует непрерывного наблюдения со стороны фермеров. Разработка при помощи компьютерного зрения в режиме реального времени отслеживает процесс и оповещает сотрудников, что высвобождает рабочее время для выполнения других задач, а также помогает не терять потенциал здоровья животных. Она входит в состав экосистемы цифровых сервисов «Свое Фермерство», которую развивает Россельхозбанк.

Система «Animal Care: Calving» отслеживает состояние животного от начала родовой деятельности, фиксирует и сохраняет в базе данных все ключевые события, а также оповещает персонал об изменении статуса при помощи смс. Кроме того, система позволяет удаленно наблюдать за поведением и состоянием животных в режиме онлайн.

«Россельхозбанк, как опорный банк агропромышленного комплекса России, не только поддерживает отрасль финансово, но и становится проводником современных цифровых технологий. Наша задача – сделать инновационные решения более доступными аграриям, для которых комплексная цифровизация своих хозяйств является зачастую экономически нерентабельной. Сейчас лишь порядка 5% отечественных агрокомпаний используют современные цифровые технологии, при этом их активное и комплексное внедрение в масштабе страны способно увеличить прибыль АПК более чем на 1,5 трлн рублей в ближайшие пять лет. Разработка «Animal Care: Calving», которую мы продвигаем совместно с компанией Connectome.ai, является частью комплексной экосистемы цифровых сервисов Россельхозбанка. Ее использование позволяет оптимизировать занятость сотрудников, повысить эффективность их работы и, в конечном итоге, повысить финансовую эффективность крестьянских хозяйств», - считает Директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Видеоаналитика также фиксирует прибытие сотрудника, его нахождение в необходимой зоне и сохраняет информацию об соблюдении регламентов и выполнении обязательных процедур в личном кабинете. Таким образом руководитель может проверить выполнение регламентов фермы и правильность ухода за новорожденными животными.