Бесплатные консультации психологов АлтГПУ продолжатся в 2021 году благодаря победе в конкурсе Минпросвещения РФ

Министерством просвещения Российской Федерации подведены итоги конкурсного отбора некоммерческих организаций для осуществления консультационной психолого-педагогической помощи родителям в 2021 году в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». В число победителей конкурсного отбора вошел Алтайский государственный педагогический университет.
С 2012 года в АлтГПУ работает центр «Мир детства», сотрудники которого оказывают консультационную психолого-педагогическую помощь родителям и детям Алтайского края. В 2020 году благодаря грантовой поддержке Минпросвещения России обьёмы, оказываемых родителям на безвозмездной основе услуг значительно увеличились. До конца текущего года планируется провести не менее 10 тысяч консультаций. По итогам 8 месяцев работы специалистами центра оказано более 7 тысяч консультаций. Победа в конкурсном отборе Минпроса предусматривает оказание аналогичного количества консультаций родителям и в 2021 году.
«Консультирование организовано докторами, кандидатами психологических наук, являющимися штатными работниками университета, а также создана региональная сеть из 18 школьных психологов, оказывающих помощь родителям в муниципальных районах. В 2021 году планируется такая же схема работы, – комментирует директор центра «Мир детства», кандидат психологических наук Галина Леонидовна Парфенова. – При этом география охвата муниципальных районов будет расширена».