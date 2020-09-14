Глава Первомайского района Алтайского края попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Новости 14.09.2020 14:40 1259

Серьезно пострадал глава Первомайского района Александр Иванов. Сейчас он находится в реанимации Краевой клинической больницы Скорой медицинской помощи (БСМП). Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Как уточнил «Политсибру» замглавы района Вадима Чутчева несчастный случай произошел 13 сентября. Глава района упал и в результате получил бытовую травму. В настоящее время он находится в отделении реанимации. Состояние Александра Иванова оценивается, как тяжелое.

На данный момент Иванова заменяет его первый заместитель Дмитрий Шипунов. По информации из муниципалитета, администрация продолжает свою работу. В том числе начинает отопительный сезон на социальных объектах и в школах.

В Правительстве края выразили надежду на скорейшее выздоровление главы администрации района.