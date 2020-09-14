О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Глава Первомайского района Алтайского края попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Новости
1259
0

Серьезно пострадал глава Первомайского района Александр Иванов. Сейчас он находится в реанимации Краевой клинической больницы Скорой медицинской помощи (БСМП).  Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Как уточнил «Политсибру» замглавы района Вадима Чутчева несчастный случай произошел 13 сентября. Глава района упал и в результате получил бытовую травму. В настоящее время он находится в отделении реанимации. Состояние Александра Иванова оценивается, как тяжелое.

На данный момент Иванова заменяет его первый заместитель Дмитрий Шипунов. По информации из муниципалитета, администрация продолжает свою работу. В том числе начинает отопительный сезон на социальных объектах и в школах.

В Правительстве края выразили надежду на скорейшее выздоровление главы администрации района.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000