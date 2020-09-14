Всего пять обращений. Алтайский избирком отчитался о чистых выборах

Новости 14.09.2020 14:12 790

Выборы в Алтайском крае прошли без нарушений. Ни одно заявление о возможном несоблюдении закона не подтвердилось. Об этом во время онлайн-конференции рассказала глава регионального избиркома Ирина Акимова.

По ее словам, в день голосования 13 сентября поступило всего пять обращений. Одно из них было от кандидата от КПРФ по округу № 26 Антона Арцибашева. Он пожаловался на агитацию кандидата-единоросса Артема Шамкова. Коммунист сообщал, что наблюдатели зафиксировали расклеенные листовки на столбах, появлявшиеся в течение дня выборов (когда любая агитация запрещена) возле УИКов № 190, 191, 192, 199, 208, 209, 217.

«Комиссия провела проверку и не выявила субъекта распространения. И заявитель факты распространения не предоставил», - пояснила Акимова, почему эта история не была признана нарушением.

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Обращения были и до дня голосования. И по ним тоже все «чисто». Например, в ответ на еще одно обращение Арцибашева, избирком дал разъяснения и факта нарушения не подтвердил. А заявлял он о препятствовании проведения агитационных пикетов. Тот же итог проверки заявлений представителей партии «Яблоко» о воспрепятствовании их работы на участке.

И по заявлению «вечного» кандидата, оппозиционера Андрея Крылова, который сомневался в законности сбора подписей кандидатов Трегуба и Аргузова (которые как-то с политического нуля смогли собрать по 1,8 тысяч подписей) – тоже нарушений не установлено. А вот история в Бийске, где в отношении кандидата от «Справедливой России» Елены Речковой записали заявление в полицию по поводу срыва агитации соперника, пока находится на рассмотрении правоохранителей.

«Каких-либо обращений в избирком, не позволяющих установить итоги выборов, не было. Характер кампании и отсутствие конфликтов показывают и звонки на горячую линию избиркома. 13 сентября поступило 18 обращений по телефону. И ни одного обращения по проблеме или нарушению не поступило», - подчеркнула глава комиссии.

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Этот момент Ирина Акимова неоднократно проговаривала во время конференции.

Также она сообщила, что за порядком следили 468 наблюдателей и 233 члена комиссии от партий с правом совещательного голоса.

Да и в целом выборы прошло нормально и спокойно. И результаты признаны на всех территориях. Единственный муниципалитет, где не удалось выбрать депутата – это Порожненский сельсовет Шипуновского района. Там на одном из округов был всего один кандидат и за него проголосовало менее 50% избирателей. Так что округ остался без представителя.