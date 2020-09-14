Бьет – значит любит. Как гендерные вопросы в России становятся политическими и что теперь будет

Новости 14.09.2020 13:52 821

За время пандемии число жертв домашнего насилия выросло в полтора раза. Об этом рассказали эксперты на международной научной конференции «Новый Конституционный режим, проблема гендерного неравенства и перспективы «зеленого развития» России» 12 сентября в Барнауле.

Директор АНО «Центр поддержки инициатив «Урал» Ольга Селькова рассказала, что в 2019 году на телефон доверия позвонили 34 тысячи женщин, страдающих от домашнего насилия. За период пандемии обратившихся стало больше в полтора раза. При этом 70% случаев агрессорами являются не бывшие партнеры, а нынешние.

Только за 2017 год в России от домашнего насилия было убито практически 8,5 тысячи представительниц женского пола (96% всех убитых женщин в стране). По ее словам, за этот же период в мире в мире было убито 87000 женщин. Это означает, что каждая 10 убитая – россиянка.

По мнению эксперта, действующих законов не достаточно для пресечения подобных преступлений. Необходима выдача охранных ордеров жертвам, публичные обвинения в зале суда, а также прохождение агрессорами психологических программ для подтверждения вменяемости. Кроме того, она обратила внимание на несовершенство закона, который касается превышения самообороны. Так, по информации Ольги Сельковой, 83% всех заключенных сегодня женщин защищались от преступников, а из этого числа 91% - от своих партнеров.

Тем не менее, в современном мире проблемы, связанные с местом женщины в обществе, воспринимаются как второстепенные, считает директор Ивановского центра гендерных исследований Ольга Шнырова, которая заявила, что сейчас наблюдается формирование новых стереотипов.

Ее позицию поддержала профессор факультета социологии и философии Европейского университета в Санкт-Петербурге Елена Здравомыслова, которая привела результаты социологического опроса, проведенного университетом.

Россиянам был задан вопрос: «Должен ли мужчина получать приоритет при устройстве на работу?». Если в 2011 году утвердительный ответ дали 21% граждан, то в 2017 году этот уровень вырос до 43%.

Также, считает Елена Здравомыслова, в современной системе ценность мужчины выше ценности женщины. Профессор привела в пример известные понятия «стеклянный потолок» и «стеклянные стены», как иллюстрацию того, что женщины не могут занимать высокие должности, либо ограничены в выборе профессии.

Однако эксперты считают, что ситуация не безнадежна. Ольга Селькова рассказала в беседе с корреспондентом «Политсибру» о значении просветительской кампании:

«В конце 2000-ых годов наша ассоциация сделала социальные ролики, которые показывали на всех федеральных каналах: «Бьет – значит любит или убьет – значит любит». Их смотрела вся страна. После этого люди стали задумываться о том, что такая проблема существует. Современная просветительская кампания – это посты в социальных сетях, создание разных роликов, которые сейчас могут быть в хорошем смысле вирусными. Мы также работаем с профессиональными сообществами. Рассказываем полицейским, журналистам, адвокатам, врачам, что такое домашнее насилие, как работать с потерпевшим. Это все относится к просвещению и изменению отношения к нему».

Референт филиала «Фонд имени Фридриха Эберта», одна из организаторов конференции Надежда Арончик пояснила, что сейчас гендерные вопросы вполне могут стать политической повесткой.

«Сейчас очень много феминистских движений. Гендерная тема становится очень политизированной».

Ольга Шнырова поделилась с «Политсибру» прогнозами относительно ситуации.

«Прогнозы утешительные. Меняется мир, продолжительность человеческой жизни: сокращается смертность. Это означает, что ценность жизни увеличивается. Люди дольше взрослеют, позднее выходят замуж и женятся, по-другому планируют жизнь, позднее заводят детей. Люди стараются самореализоваться, пытаются получить образование, которое является основным социальным лифтом. Другой вопрос, что оно становится все менее доступным», - резюмировала она.

Эмма Гроо