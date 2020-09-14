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«Единая Россия» не смогла взять большинство на выборах в Славгороде

Новости
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В горсобрании депутатов Славгорода седьмого созыва, избранного 13 сентября 2020 года, вошли представители четырех партий и несколько самовыдвиженцев.

И традиционного для региона большинства «Единой России» в этот раз не будет. Партия выиграла только 38% мандатов.

Вот общие итоги голосования, которые сообщила председатель краевого избиркома Ирина Акимова на пресс-конференции:

  • «Единая Россия» – 8 депутатских кресел
  • Самовыдвиженцы – 7 мест
  • ЛДПР – 3
  • КПРФ – 2
  • «Справедливая Россия» – 1
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Впрочем, среди самовыдвиженцев были и те, кто хотел бы, да не смог получить место в списках партии большинства. Но, скорее всего, часть из них войдет во фракцию ЕР. В любом случае созыв обещает быть интересным. Явка в Славгороде составила 21,94%.

В целом «Единая Россия» получила на муниципальных выборах более 73% мандатов (295 мест). Например, в ЗАТО Сибирский партия взяла 14 из 16 мандатов в совете депутатов пятого созыва. Остальные два забрали два самовыдвиженца.  

Автор: Александра Черданцева

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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Старушка Шепокряк

Давно пора убирать эту погань жульническую.

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