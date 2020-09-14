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В Алтайском крае от коронавируса умерло 150 человек

Новости
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По данным оперштаба в Алтайском крае выявлено 60 новых случаев коронавируса. В Барнауле – 30, Бийске – 7, Новоалтайске – 4, Троицком районе – 3, Алтайском, Бийском, Петропавловском районах – по 2 заболевших, Рубцовске, Славгороде, Краснощековском, Кытмановском, Михайловском, Первомайском, Поспелихинском, Смоленском, Тальменском, Шелоболихинском районах – по 1 заболевшему.

На 14 сентября в регионе 12 588 случаев коронавируса, уже выздоровело 11246 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 952 человека, из них в госпиталях находятся 910 пациентов, амбулаторное лечение получают 42 пациента. 

В 5133 случаях  инфекция протекает бессимптомно,  3701 – у заболевших ОРВИ, у 3 754 пациентов  - как внебольничная пневмония.  В госпиталях края 151 тяжелобольной пациент, из них 51 человек подключен к аппарату ИВЛ.

За минувшие сутки  в регине скончалось 2 пациента с коронавирусом. 1 - непосредственно от инфекции, 1 - по иной причине.  Всего в регионе скончалось 390 человек с коронавирусом.  Непосредственно от COVID-19 – 150 человек, по иным причинам смерти – 236 человек; на экспертизе - 4 случая.

Всего на 14 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1986 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 52830 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 423677 человек, за сутки - 1243.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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