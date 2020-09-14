Как в Алтайском крае прошли командные соревнования по Дзюдо

Новости 14.09.2020 11:50 770

12-13 сентября в «Титов-Арене» прошел финал Сибирского дивизиона Детской лиги дзюдо «Триумф Energy». Он должен был состояться еще в мае, однако из-за пандемической ситуации соревнования перенесли. В них приняли участие спортсмены из Алтайского, Красноярского краев, Республики Алтай, а также Омской и Новосибирской областей.

За первое место боролись дзюдоисты краевой спортивной школы олимпийского резерва Барнаула и спортсмены новосибирского физкультурно-спортивного центра «Лидер». По итогам 9 схваток победу одержали новосибирцы.

Теперь спортсмены Новосибирска и Барнаула отправятся в Сочи, где будут соревноваться с представителями местной школы, а также с уральскими дзюдоистами.

Президент алтайской краевой федерации дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов рассказал «Толку», что уже в следующем году Детская лига дзюдо «Триумф Energy» должна выйти на всероссийский уровень. Отборочные соревнования в регионах начнутся уже этой зимой.

«Среди участников финала Сибирского дивизиона Детской лиги дзюдо «Триумф Energy» наверняка есть будущие олимпийские чемпионы, а подобные соревнования – это дополнительная возможность для юных спортсменов сделать еще один шаг на пути к самым высоким целям», - сказал он.

Детская лига дзюдо «Триумф Energy» – это первая детская лига дзюдо, которая объединяет спортсменов из России, Азии и Европы. Данный проект был одобрен на высшем государственном уровне. Уникальный формат соревнований позволяет участникам бороться на протяжении всего сезона. Самое яркое событие нового проекта — это финальный этап, в котором встречаются лучшие команды Сибири.