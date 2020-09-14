Единороссы забрали на муниципальных выборах в Алтайском крае 73% мандатов

Новости 14.09.2020 11:15 891

Из 399 мандатов сельских депутатов и глав, разыгранных на выборах в Алтайском крае 13 сентября 2020 года, большинство получает «Единая Россия». В распоряжении «Политсибру» имеются данные итогов голосования.

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Единороссы выдвинули и зарегистрировали 390 кандидата (почти 50% от общего числа кандидатов). По итогам выборов, партия власти получает 295 мандатов (73,93%), в том числе 22 главы, 32 депутата районного уровня и 241 – сельского.

На втором месте «Справедливая Россия» с общим результатом в 12,03%. Представители партии займут 2 места глав сел, 3 места в районных или городских собраниях и 43 места на сельском уровне. В выборах от СР участвовало 153 кандидата.

На третьей позиции группа самовыдвиженцев (а всего их было 107). Они смогли получить 37 мандатов (9,27%), в том числе четверо беспартийных станут главами сел, 10 станут депутатами районного уровня, 23 будут работать на селе.

КПРФ на четвертом месте с результатом в 12 мандатов (3,01%). У партии по итогам выборов и довыборов четыре кресла на уровне района и восемь – на уровне села. Кстати, коммунисты выдвинули 38 кандидатов.

Пятый результат у ЛДПР, от которой в выборах принимало участие 126 человек. Партия смогла получить только 6 мандатов (1,5%): по три на районном и сельском уровне.

Никто из трех кандидатов «Яблока» на местном уровне не прошел.