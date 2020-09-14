«Не помню такого низкого результата». Как эксперты оценивают выборы в Алтайском крае

Аналитика 14.09.2020 10:50 2679

13 сентября 2020 года в Алтайском крае выбрали трех новых депутатов АКЗС (работать им всего год, а то и меньше, если выборы перенесут с сентября на апрель) и около четырех сотен местных депутатов и глав. Кампания, если не считать ряда сообщений от оппозиции о нарушениях, прошла спокойно и почти везде без особой борьбы. Оттого и явка ожидаемо низкая. Но кое-что интересное последняя репетиция перед «большими гонками» 2021 года все же показала.

Скучная кампания

По словам алтайского политтехнолога Константина Лукина, в целом эти выборы были довольно однообразными, особенно в сравнении с некоторыми соседними регионами (тем же Новосибирском). По большей части как раз из-за невысокого уровня выборов – на кону не стояли серьезные посты и мандаты.

«Как началась кампания скучно, так она вся и прошла. Содержательных программ не было, качественных программных заявлений тоже. Эти выборы прошли мимо людей», - сказал Лукин.

За исключением, разве что, Славгорода. Вот там были настоящие выборы с реальной конкуренцией. Причем в борьбу вступили не только партии, но и активные самовыдвиженцы. По предварительным данным, «Единая Россия» не взяла там большинства. Но об этом напишем после.

Явка, как и ожидалось, невысокая – всего 21,5%. Это маловато для региона. Особенно если учесть, что в Барнауле на выборы пришло чуть более 7,6% избирателей, а Бийске – в районе 11,5%.

«7,6% за 12 дней - я такого низкого результата не помню на выборах в Барнауле», - сказал кандидат от «Яблока», глава регионального отделения партии Александр Гончаренко. Он уверен, что власти намеренно старались снизить явку.

Но политтехнологи говорят обратное: никто явку специально не сушил, никто не поднимал. И это реальный показатель незаинтересованности людей в участии в выборах. Да и кандидатов было-то всего по два человек на один мандат (около 840 человек почти на 400 мест). Причем половина – единороссы. Те же коммунисты, называющие себя главной оппозицией в крае (и часто доказывающие это результатами выборов) смогли выдвинуть и зарегистрировать всего 4,6% кандидатов от общего числа.

«В обществе нарастает абсентеизм. Нет интриги, нет интереса. Даже кандидаты в АКЗС понимают, что победа за единороссами, что же тогда говорить про обычных людей, у которых много других более важных дел», - добавляет Лукин

Предсказуемые итоги выборов

Как и ожидалось, на всех трех округах победили единороссы. Председатель потребкооператива «ЧарышАгроПродукт», депутат Чарышского Совета депутатов Максим Кочев (58,7%) на сельском 12-м, гендиректор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий» Артем Шамков (57,21%) – на барнаульском № 26, а гендиректор ООО «Специалист» Григорий Бахтин (55,66%) одержал победу на бийском округе № 31.

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Любопытнее были даже не первые места, а вторые и третьи.

Так, на округе № 12 за лучший результат среди оппозиции боролись КПРФ и ЛДПР. Но победу (за первое оппозиционное место) взяла коммунистка Татьяна Медведева. Всего на один процент от нее отстает Елена Афанасьева от «Справедливой России». И этот результат для СР можно смело назвать неплохим. Во всяком случае, за последние годы. У либерал-демократов, представляемых Людмилой Цивилевой, – 9,19%. И, наконец, студент Дмитрий Толмачев от «Демократической партии России» не набрал и 4%. Малоизвестная в регионе партия участвовала в выборах ради участия и по сути никакой кампании не проводила. И все же нашлось 569 человек, которые проголосовали за нее.

В Барнауле за второе место боролись коммунист Антон Арцибашев и представитель ЛДПР Александр Мокров. За коммунистов всегда голосуют лучше, но в последние годы либерал-демократы часто забирают вторые места. Арцибашев взял 15%. А вот Мокров всего-то 8,3%.

«Арцибашев получил свой результат исключительно за счёт партийного бренда. Как у кандидата - у него была слабая кампания, к сожалению», - сказал в беседе с «Политсибру» политехнолог Антон Понкрашев.

Александру Гончаренко («Яблоко») «давали» не более 5-6%. А он смог, наверное, неожиданно даже для самого себя, не просто взять почти 13%, но и с отрывом от КПРФ всего-то в пару пунктов.

Никому не известные и не принимавшие реального участия в предвыборной кампании Сергей Аргузов («Партия прогресса») и Дмитрий Трегуб (самовыдвижение) набрали чуть менее 3%.

В Бийске шансы на хороший для оппозиции результат были, пожалуй, только у эсерки Елены Речковой. У нее 22% и второе место. Впрочем, Евгений Хорошилов из КПРФ уступил явной оппозиционной фаворитке всего на 5%.

«Главная проблема Речковой в том, что она слишком сконцентрировалась на своем оппоненте. Контркампания никогда не позволит тебе победить. Занять второе место - да, но чтобы побеждать, нужна своя повестка. Бахтин же завел ее на свою поляну, где она и играла, а сам спокойно занимался своей кампанией», - говорит Понкрашев.

Илья Соколов («Партия за справедливость!») не смог преодолеть барьер в 2%.

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Добавим для понимания, что малые партии участвовали в выборах, чтобы сохранить свою регистрацию в Минюсте. Для этого нужны не только победы, но и хотя бы участие в кампаниях разного уровня в разных регионах.

«Ничего удачного из их участия не вышло. Хотя при ведении нормальной кампании потенциал у них есть», - считает Антон Понкрашев.

Депутат АКЗС от «Справедливой России» Александр Молотов написал в своем телеграм-канале, что на этих выборах у партии - лучший результат в новейшее время. В парламенте края они мандатов не взяли, но из 399 районного и сельского уровня, СР выиграла 48 мест (это 12% от общего числа мандатов). Подробнее об общем раскладе тоже скоро напишем.

«В отличие от других оппозиционных партий, которые держатся на плаву лишь благодаря своему федеральным бренду и лидерам, у «Справедливой России» в крае есть как люди (один только факт выдвижения на этих выборах реальных зарегистрированных 153 кандидатов, каждый четвертый из которых победил, говорит о многом), так и идеи», - написал он.

На что повлияла досрочка?

По мнению кандидата и главы алтайского «Яблока» Александра Гончаренко, досрочка – это способ привести нужных избирателей на участки. В беседе с «Политсибру» он заявил, что если бы не привод во время досрочного голосования, то результат партии власти был бы ниже. Также он критикует этот формат за то, что оппозиции крайне сложно набрать наблюдателей на 12 дней голосования.

А вот руководитель исполкома «Единой России» Денис Голобородько, понятное дело, этот формат голосования поддерживает.

«Я положительно оцениваю любые дополнительные формы для реализации избирателями своего права. И досрочку, и технологию мобильный избиратель, и электронное голосование, потому что это удобно для людей. Но оппозиция всегда будет критиковать любую дополнительную форму. Хотя они могли бы использовать такие возможности для повышения своих результатов», - сказал он.

Окончательные данные по досрочной явке пока не опубликованы. По данным на 9 сентября, заранее проголосовало 3,5% (от общего числа зарегистрированных избирателей). Еще тогда в беседе с «Политсибру» Константин Лукин сказал, что – это слишком мало, чтобы говорить об использовании каких-то технологий. Вполне вероятно, что многим людей действительно было удобнее прийти заранее.

Отчасти об этом свидетельствую итоги выборы. Например, на бийском округе досрочно со 2 по 12 сентября проголосовало 2,6 тысяч человек, а в день выборов – 3,5 тысячи. То есть заранее на участки пришло более 40% (подчеркнем, что не от общего числа избирателей, как считается явка, а от числа проголосовавших). Примерно та же раскладка на барнаульском округе и многих других территориях.

В любом случае, Лукин, как и Голобородько, заявляет, что призывы оппозиции приходить на участки только 13 сентября – это неверная тактика.

«Они сами себя ограничивают. Сами же отказываются от некоторой части своего электората, кто готов за них голосовать, но в это воскресенье выбирает дачу или какие-то другие дела», - добавляет Лукин.

Нарушения и спорные ситуации

Официально (по данным на пятницу, 11 сентября) на выборах в Алтайском крае не было официально зафиксированных нарушений.

Хотя сообщений было немало. Например, кандидаты из Славгорода заявляли о массовом приводе избирателей на участки досрочно.

«Мои коллеги много таких ситуаций видели и даже я лично стал свидетелем подвоза избирателей в Славгороде. Людей толпами везли. Даже председатель партии Владимир Жириновский в курсе этой ситуации», - рассказал «Политсибру» глава алтайских либерал-демократов Максим Крайн.

Кстати, в Славгороде в по суду сняли несколько кандидатов от ЛДПР.

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В Бийске кандидаты и штабы обвиняли друг друга в порче агитационного материала. А коммунисты написали обращение в комиссию на сотрудников администрации якобы агитировавших за партию власти.

В Барнауле были жалобы на действия членов комиссии. Например, представители «Яблока» заявляли, что организаторы выборов не реагировали на заявления избирателей о том, что голосовать их отправил работодатель.

Но Константин Лукин обращает внимание на то, что в основном такие заявления оппозиция делает только для соцсетей. Реальных зафиксированных фактов и обращений во время этой кампании почти не было.

«Это просто информационный шум, очередной повод напомнить о своей оппозиционности. Но все эти заявления еще больше отбивают желание людей ходить на выборы. А низкая явка как раз на руку единороссам и всегда не на руку оппозиции», - подчеркивает Лукин.

В ближайшие часы краевой избирком сообщит итоги выборов. Но партиям уже можно делать выводы и начинать активную подготовку к следующим выборам. И если «Единая Россия» и «Справедливая Россия» отработали довольно эффективно, то КПРФ и ЛДПР нужно серьезно пересматривать стратегию борьбы.