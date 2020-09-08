Политическая хроника недели: выборы прошли спокойно, в правительстве новый департамент, Instagram губернатора попал в рейтинг

Новости 14.09.2020 9:32 159

На прошлой неделе стало известно, кто займет место ушедшей с поста Ирины Долговой, также в правительстве реорганизовали один из комитетов. А завершилась неделя выборами. Об этих и других событиях подробнее в хронике «Политсибру».

Проголосовали 20%

Единый день голосования прошел в Алтайском крае без происшествий. Нарушений зафиксировано не было, явка составила чуть больше 20%.

Напомним, 13 сентября в крае выбирали депутатов на вакантные места в АКЗС, а также 371 депутата местного уровня и 28 глав сел.

По словам главы крайизбиркома Ирины Акимовой, досрочно в крае проголосовали чуть больше 10 тысяч избирателей.

Подробнее о дне голосования в Алтайском крае читайте здесь.

В правительстве края новый департамент

В правительстве Алтайского края появился департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.

Ведомство создано путем реорганизации департамента по обеспечению региональной безопасности. Сейчас им руководит Владимир Тарасов, который возглавит и вновь образованную структуру, пишет «Банкфакс».

Если сравнить ведомственные положения, то департамент по взаимодействию с федеральными органами власти, в отличие от департамента по обеспечению региональной безопасности, не будет заниматься антикоррупционной деятельностью и конфликтами в государственных ведомствах. Кроме того, прошлый департамент имел дела с предупреждением и профилактикой терроризма, вел деятельность в сфере защиты прав несовершеннолетних и беспризорности. Но реорганизованный орган продолжит заниматься темой наркотиков.

Известно, что за департаментом закрепят взаимодействие органов власти разных уровней по части профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью, в его ведомстве будет работа в области борьбы с экстремизмом и другие. В числе новых полномочий – кураторство в крае государственной политики в отношении казачьих обществ.

На место Долговой нашли кандидата

Игорь Степаненко займет место «социального» вице-премьера в правительстве Алтайского края. Место стало вакантным после ухода с поста Ирины Долговой.

В ведение Степаненко попадает работа министерств образования, здравоохранения и социальной защиты. До этого он курировал работу органов власти для предупреждения и во время ЧС. Как уточнили в правительстве, его прежний функционал за ним сохранится.

Степаненко из тех членов команды Томенко, которые приехали за ним из Красноярского края. Вместе они работали еще в Норильске, где Степаненко был вице-мэром по социальным вопросам, а затем руководителем аппарата правительства Красноярского края, которое Томенко возглавлял.

У правового комитета АКЗС может смениться председатель

Единоросс Денис Голобородько может возглавить правовой комитет в Алтайском Заксобрании, пишет «Политсибру» со ссылкой на источники в парламенте. Сам депутат информацию пока не комментирует.

Сейчас комитетом руководит Андрей Осипов. Однако его, по версии источников издания, могут назначить уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Ранее этот пост занимал Павел Нестеров, но недавно он написал заявление о досрочной отставке.

Инсайдеры издания полагают, что на освободившееся место, которое ранее занимал Осипов, назначат Голобородько. Голобородько самый молодой депутат краевого парламента, ему 27 лет, также он руководит исполкомом регионального отделения «Единой России». Этот пост ему покидать не придется, так как предполагается, что работать в новой должности Голобородько будет на неосвобожденной основе.

Instagram Томенко не оценили

Instagram губернатора Алтайского края Виктора Томенко попал в пятерку худших аккаунтов среди глав регионов по версии политических Telegram-каналов «Иполитика» (@epolitica) и «Незыгарь» (@russica2). Среди аутсайдеров также главы Кабардино-Балкарии, Свердловской, Белгородской и Архангельской областей.

Лучшие странички у глав Удмуртии, Подмосковья, Вологодской и Самарской области, а также Пермского края.

Исследователи анализировали Instagram аккаунты губернаторов, глав регионов «на предмет эффективности использования современных средств коммуникации с гражданами, избирателями».

При составлении рейтинга также обратили внимание на то, что за прошедший год в Instagram значительно прибавилось губернаторских страничек. Всего в этой соцсети зарегистрированы 86% глав российских регионов.