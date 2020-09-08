Как сберечь тепло в домах и деньги в кошельках, рассказали в «Алтайэнергосбыте»

Сэкономьте 20% на приобретении отопительного оборудования торговых марок «Сангай», «Zota», «Теплотех» и комплектующие к ним (байпасы, циркуляционные насосы) в АО «Алтайэнергосбыт». Уникальное предложение действует до конца октября!
Установка отопительного оборудования – один из наиболее удобных и безопасных способов обогрева дома в любое время года.
По отношению к другим отопительным приборам электрокотлы имеют ряд преимуществ:
Приобрести отопительное оборудование и комплектующие к нему можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании.
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