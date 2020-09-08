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Довыборы в АКЗС-2020

Единороссы лидируют. Стали известны предварительные итоги выборов депутатов парламента Алтайского края

Новости
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Единороссы Артем Шамков и Григорий Бахтин с высокой долей вероятности становятся депутатами Алтайского краевого Заксобрания. Такие первые итоги голосования из своих источников получил «Политсибру». Официально данных в системе ГАС Выборы пока нет. Избирательные участки в регионе закрылись четыре часа назад, подсчет голосов еще идет, так что проценты могут меняться, но раскладка уже очевидна.

Предварительные итоги голосования на округе № 26 (Октябрьский район Барнаула):

  • Артем Шамков («Единая Россия») - 57,21% голосов, за него проголосовало почти 2,5 тысячи человек,
  • Антон Арцибашев (КПРФ) - 15,13%,
  • Александр Гончаренко («Яблоко») - 12,74%,
  • Александр Мокров (ЛДПР) - 8,29%,
  • Сергей Аргузов («Партия прогресса») - 2,49%, 
  • Дмитрий Трегуб (самовыдвижение) - 2,21%, в его пользу свои голоса отдали 96 человек. 

Предварительные итоги голосования на округе № 31 (часть Бийска):

  • Григорий Бахтин («Единая Россия») -  55,66%, за него проголосовало чуть более 3,5 избирателей округа
  • Елена Речкова («Справедливая Россия») - 22,19%,
  • Евгений Хорошилов (КПРФ) - 17,58%,
  • Илья Соколов («Партия за справедливость!») - 1,84%.

А вот данных по округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) пока нет.

Но по данным экзит-полов там лидирует Максим Кочев («Единая Россия»). На втором месте Татьяна Медведева (КПРФ), на третьем - Людмила Цивилева (ЛДПР), на четвертом  - Елена Афанасьева («Справедливая Россия») и самый низкий результат будет у Дмитрия Толмачева («Демократическая партия России») - 

Напомним, довыборы в АКЗС прошли 13 сентября 2020 года (и досрочно со 2 по 12 сентября). В списках избирателей были только чуть более 292 тысяч человек (жители указанных территорий). Кроме того, на разных территориях края в этот день выбирали 371 депутата муниципального уровня, 28 глав сел. 

  

Автор: Александра Черданцева

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

никита

ну да ну да..

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Бийчанка

Смешно конечно и самое главное противно,подло и мелочно. Досрочное голосование показало, кто есть кто и пусть они не радуются,выборы то " не настоящие", Что вы нам % показываете от количества голосовавших. Количество избирателей более 1800 проголосовало 170 из низ 89 досрочно, плакать надо...

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