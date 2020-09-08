Единороссы лидируют. Стали известны предварительные итоги выборов депутатов парламента Алтайского края

Единороссы Артем Шамков и Григорий Бахтин с высокой долей вероятности становятся депутатами Алтайского краевого Заксобрания. Такие первые итоги голосования из своих источников получил «Политсибру». Официально данных в системе ГАС Выборы пока нет. Избирательные участки в регионе закрылись четыре часа назад, подсчет голосов еще идет, так что проценты могут меняться, но раскладка уже очевидна.
Предварительные итоги голосования на округе № 26 (Октябрьский район Барнаула):
Предварительные итоги голосования на округе № 31 (часть Бийска):
А вот данных по округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) пока нет.
Но по данным экзит-полов там лидирует Максим Кочев («Единая Россия»). На втором месте Татьяна Медведева (КПРФ), на третьем - Людмила Цивилева (ЛДПР), на четвертом - Елена Афанасьева («Справедливая Россия») и самый низкий результат будет у Дмитрия Толмачева («Демократическая партия России») -
Напомним, довыборы в АКЗС прошли 13 сентября 2020 года (и досрочно со 2 по 12 сентября). В списках избирателей были только чуть более 292 тысяч человек (жители указанных территорий). Кроме того, на разных территориях края в этот день выбирали 371 депутата муниципального уровня, 28 глав сел.
Смешно конечно и самое главное противно,подло и мелочно. Досрочное голосование показало, кто есть кто и пусть они не радуются,выборы то " не настоящие", Что вы нам % показываете от количества голосовавших. Количество избирателей более 1800 проголосовало 170 из низ 89 досрочно, плакать надо...
ну да ну да..