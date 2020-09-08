Масочный режим. Фоторепортаж с выборов депутата АКЗС в Барнауле

13 сентября по всей стране прошел Единый день голосования. В Алтайском крае выбирали трех депутатов регионального парламента, 371 депутата районного и сельского уровня и 28 глав. Наш фотограф Олег Укладов прошел в этот день по участкам Октябрьского района Барнауле, где голосовали за одного депутата АКЗС.
Как и анонсировали в краевом Избиркоме, на участках соблюдали масочный режим. Каждый избиратель мог бесплатно получить не только маску, но и перчатки с ручками.
Если избиратели еще могли отказаться от маски, то у членов комиссий и наблюдателей выбора, что называется, не было.
А вот и сами голосующие.