Масочный режим. Фоторепортаж с выборов депутата АКЗС в Барнауле

Новости 13.09.2020 19:03 795

13 сентября по всей стране прошел Единый день голосования. В Алтайском крае выбирали трех депутатов регионального парламента, 371 депутата районного и сельского уровня и 28 глав. Наш фотограф Олег Укладов прошел в этот день по участкам Октябрьского района Барнауле, где голосовали за одного депутата АКЗС.

Как и анонсировали в краевом Избиркоме, на участках соблюдали масочный режим. Каждый избиратель мог бесплатно получить не только маску, но и перчатки с ручками.

Если избиратели еще могли отказаться от маски, то у членов комиссий и наблюдателей выбора, что называется, не было.

А вот и сами голосующие.