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Как выбирают депутата АКЗС в Бийске

Новости
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В дополнительных выборах депутата АКЗС участвует Бийский округ №31. На избирательном участке уже  побывал секретарь Бийского местного отделения ЕР, председатель гордумы Сергей Ларейкин.

 «Сегодня мы выбираем депутата, который будет представлять интересы нашего города в краевом парламенте. Такое важное политическое мероприятие игнорировать нельзя. Я сделал свой выбор и призываю всех жителей округа не оставаться равнодушными и найти время, чтобы прийти на избирательный участок», - сказал Сергей Ларейкин.

В голосовании также принял участие депутат фракции «Единая Россия» в АКЗС Андрей Абрамов. 

«Сегодня город голосует за одного из кандидатов, который уже совсем скоро станет нашим коллегой в краевом парламенте. Именно от выбора горожан зависит итоговый результат. Свое мнение я уже озвучивал и повторю: наукоград — уникальный город с хорошей производственной базой, у нас много ресурсов, заложен высокий потенциал развития. Именно поэтому депутат, которому мои земляки доверят столь высокий пост, должен уметь работать в команде. Надеюсь, с будущим избранником мы будем работать сплоченной командой единомышленников, борющихся за интересы горожан, привлечение инвестиций и развитие территории», - подчеркнул Абрамов.

Также парламентарий отметил активность бийчан на избирательных участках и высокий уровень соблюдения всех мер безопасности во время голосования.  

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Автор: Политсиб.ру

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