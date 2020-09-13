Как выбирают депутата АКЗС в Бийске

Новости 13.09.2020 18:10 413

В дополнительных выборах депутата АКЗС участвует Бийский округ №31. На избирательном участке уже побывал секретарь Бийского местного отделения ЕР, председатель гордумы Сергей Ларейкин.

«Сегодня мы выбираем депутата, который будет представлять интересы нашего города в краевом парламенте. Такое важное политическое мероприятие игнорировать нельзя. Я сделал свой выбор и призываю всех жителей округа не оставаться равнодушными и найти время, чтобы прийти на избирательный участок», - сказал Сергей Ларейкин.

В голосовании также принял участие депутат фракции «Единая Россия» в АКЗС Андрей Абрамов.

«Сегодня город голосует за одного из кандидатов, который уже совсем скоро станет нашим коллегой в краевом парламенте. Именно от выбора горожан зависит итоговый результат. Свое мнение я уже озвучивал и повторю: наукоград — уникальный город с хорошей производственной базой, у нас много ресурсов, заложен высокий потенциал развития. Именно поэтому депутат, которому мои земляки доверят столь высокий пост, должен уметь работать в команде. Надеюсь, с будущим избранником мы будем работать сплоченной командой единомышленников, борющихся за интересы горожан, привлечение инвестиций и развитие территории», - подчеркнул Абрамов.

Также парламентарий отметил активность бийчан на избирательных участках и высокий уровень соблюдения всех мер безопасности во время голосования.