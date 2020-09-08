Как голосуют жители сельских районов Алтайского края на выборах депутата АКЗС

Новости 13.09.2020 14:00 471

В четырех районах, в которых выбирают сегодня депутата АКЗС, отмечается неплохая явка избирателей. Наблюдатели говорят о рабочей спокойной обстановке на участках.

Секретарь местного отделения «Единой России», глава Курьинского района Алексей Купин рассказал, что традиционно сельчане голосуют в промежутке с 11.00 до 13.00. Но на утро явка уже была хорошая — на уровне 16%.

«Мы ожидаем, что на избирательных участках, расположенных в селах Трусово, Бугрышиха и Горновка, избиратели, как и раньше, придут в большом количестве. Наблюдатели присутствуют на каждом из 15 участков», - рассказал Купин.

В Чарышском районе 9 492 избирателя.

Своими наблюдениями о том, как голосуют Чарышского района, выбирая своего представителя в краевом Заксобрании, поделился глава района, секретарь местного отделения ЕР Александр Ездин

«У нас работает 21 участок. На утро уже проголосовали 1 887 человек или 19,8%. Сам я уже отдал свой голос за выбранного кандидата, свой выбор сделали и местные депутаты. Ожидаем, что активно проголосуют жители малых сел: Майорка, Красный Май и Чайное», - сообщил Ездин.

В Краснощёковском районе явка на утро воскресенья составила уже 24,8%. Об этом рассказал секретарь Краснощёковского местного отделения «Единой России» Алексей Неприятель. По его данным на утро 13 сентября, со своим выбором определились 3 376 избирателей из 13 594.

«Мы традиционно ожидаем высокую явку в селах Краснощёково и Маралиха, надеемся, что избиратели всех 19 участков не останутся в стороне от выборов и определятся со своим избранником», заметил он.

По данным секретаря Шипуновского местного отделения «Единой России», члена Регионального политического совета партии Артёма Бобровского, на 35 избирательных участках свой выбор сделали 3 717 избирателей.

Добавим, 13 сентября в Алтайском крае открылись 328 избирательных участков. Жители региона отдают свои голоса как на муниципальных выборах, так и за кандидатов в депутаты краевого парламента. По итогам голосования 13 сентября 2020 года замещению подлежат три депутатских мандата Алтайского краевого Законодательного Собрания, 371 депутатский мандат представительных органов муниципальных образований и должности 28 глав сельских поселений.