В Алтайском крае не снижается количество тяжелобольных пациентов

Новости 13.09.2020 13:12 817

По данным оперштаба, в Алтайском крае за сутки зарегистрировано 62 новых случая коронавируса. Интересно, что в Барнауле подтверждено менее половины – 30 человек, Основная доля инфицированных приходится на следуюзие территории: Рубцовск – 5, Заринск, Новоалтайск – по 4 заболевших, Поспелихинский район – 3, Славгород, Калманский, Топчихинский, Шипуновский, Первомайский районы – по 2 человека, Бийск, Крутихинский, Алейский, Благовещенский, Зональный, Тальменский районы – по 1 человеку.

На 13 сентября в крае 12 528 выявленных случаев коронавируса, уже выздоровело 11232 человека. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 908 человек, из них в госпиталях находятся 840 пациентов, амбулаторное лечение получают 68 пациентов.

Из всех зарегистрированных заболевших у 5124 отмечено бессимптомное течение, у 3691 инфекция протекает в форме ОРВИ, у 3713 – как внебольничная пневмония.

В госпиталях края 132 тяжелобольных пациента, из них 52 подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувщие сутки скончалось 2 пациента: 1 - от COVID-19, 1 по иным причинам. За весь период скончались 388 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 149 человек, по иным причинам смерти – 235 человек; на экспертизе - 4 случая.

Всего на 13 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2150 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 52666 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 422434 человека, за сутки - 2477.