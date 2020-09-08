В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболел 61 человек

Новости 12.09.2020 15:16 513

По данным оперштаба Алтайского края, за минувшие сутки в регионе выявлен 61 новый случай коронавируса. Прирост дали следующие территории: Барнаул – 28, Бийск – 14, Новоалтайск – 6, Яровое - 3, Заринск – 2, Камень на Оби – 1, Славгород – 1, Бурлинский, Кулундинский, Павловский, Рубцовский, Суетский, Шелаболихинский районы – по 1 человеку.

Всего в крае 12 466 инфицированных, уже выписано 11204 человека. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 876 человек, из них в госпиталях находятся 807 пациентов, амбулаторное лечение получают 69 пациентов.

У 5114 пациентов инфекция протекала бессимптомно, у 3677 – в форме ОРВИ, у 3675 – как внебольничная пневмония. В госпиталях края 115 тяжелобольных пациентов, из них 49 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки скончались 4 пациента, из них непосредственно от коронавирусной инфекции -2, еще двое скончались по иным причинам. За весь период скончались 386 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 148 человек, по иным причинам смерти – 234 человека; на экспертизе - 4 случая.

Всего на 12 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2358 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 52449 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 419957 человек, за сутки - 4213.