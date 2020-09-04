Дефицит кандидатов, голодовка и реформа госпредприятий – чем ознаменовалась прошедшая неделя в Сибири

Новости 11.09.2020 18:20 322

На минувшей неделе 5-11 сентября в Сибирском федеральном округе выявился дефицит кандидатов в депутаты, один из градоначальников признался в халатности, а кандидат в депутаты одного из региональных парламентов заявил о намерении объявить голодовку. Обо всём этом, а также о кадровых перестановках, арестах чиновников и многом другом читайте в еженедельной политической сводке «Политсибру».

Алтайский край

Главной новостью недели стало назначение на должность социального вице-губернатора Игоря Степаненко. Губернатор края Виктор Томенко пояснил это решение тем, что у Степаненко есть профильное педагогическое образование, около 30 лет стажа муниципального и государственного управления.

«В правительстве Красноярского края он возглавлял управление, которое занималось реализацией национальных проектов, работу образования, здравоохранения и социальной защиты понимает неплохо», - сказал Томенко.

Республика Алтай

В республике Алтай суд оценил попытку мошенничества бывшего председателя Контрольно-счетной палаты Горно-Алтайска Виктора Сорокина. Он получил условный срок - 2,5 года с испытательным сроком 2 года.

Как было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, Сорокин убедил руководителя одного из муниципальных предприятий в том, что у него есть некие серьезные проблемы и соответствующие материалы уже находятся в правоохранительных органах. Однако, утверждал чиновник, благодаря личным связям с силовиками он сможет решить эти проблемы. За свои услуги он потребовал вознаграждение в сумме 600 тысяч рублей. Во время получения денег чиновника задержали, сообщают Новости Горного Алтая.

Новосибирская область

Полиция завела административное дело на хулиганов, разливших едко пахнущее вещество в штабе коалиции «Новосибирск-2020». Об этом сообщил «Коммерсант». Ранее «Политсибру» писал о перипетиях текущей избирательной кампании в Новосибирской области, которая ознаменовалась множеством силовых акций в отношении кандидатов и сотрудниках их штабов.

Республика Тыва

Коммунист Владимир Спирин, баллотирующийся в республиканский парламент (Верховный Хурал), пригрозил голодовкой, если на избирательных участках не установят комплексы электронной обработки бюллетеней. Сообщество «Республика – интернет-канал» опубликовало запись прямого эфира с заявлением кандидата.

Республика Хакасия

В Хакасии продолжается скандал с детскими садами, построенными по нацпроекту «Демография». В Минобрнауки республики антимонопольщики проводят внеплановую проверку, для которой произведена выемка документации. С момента сдачи детских садов это уже четвертая выемка. Ранее объектами интересовался следком в рамках уголовного дела, затем прокуратура и Федеральное казначейство.

В республиканском УФАС ИА «Хакассия» пояснили, что проверка связана с покупкой трех детских садов. Дело возбуждено по факту сговора между подрядчиками, которые строили эти детские сады, и теми, кто приобретал. Пока решение не принято, доказательства добываются. Руководитель УФАС республики заявила, что ведомство было вынуждено так поступить, поскольку «министерство не дает внятных ответов на задаваемые вопросы».

Кемеровская область

Антимонопольная служба согласовала правительству Кузбасса план по реформе более 100 государственных и муниципальных предприятий. «Тайга-инфо» пишет, что в области зарегистрировано 20 государственных предприятий и 152 МУПа. 80% из них будут реорганизованы – часть перейдёт в частные руки, часть – ликвидирована.

Томская область

Депутат областной Думы Игорь Чернышев предложил отменить прямые выборы мэра Томска. Об этом «РИА Томск» сообщило 9 сентября. Зампред Думы Александр Куприянец назвал эту инициативу абсурдной.

Напомним, Томск – один из немногих городов России, в которых сохранились прямые выборы градоначальника.

Красноярский край

9 сентября «Коммерсант» сообщил, что бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин признал вину. Ему инкриминировали затягивание введения режима ЧС после разлива дизельного топлива на городской ТЭЦ. Также правоохранителями задержан бывший вице-губернатор края, а ныне – замминистра энергетики РФ Анатолий Тихонов. ТАСС пишет, что его обвиняют в мошенничестве. Также 11 сентября у зампреда правительства Красноярского края появился новый (шестой) заместитель – информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

Омская область

Здесь началось трехдневное голосование, однако желающих получить депутатское кресло, оказалось немного. Глава областного избиркома рассказал, что на 4000 выборных мандатов претендуют только 6500 омичей. Речь идет о выборах в муниципальные советы, поэтому в избиркоме полагали, что не наберут и этого количества кандидатов. Главной причиной нежелания баллотироваться в депутаты В Омске называют необходимость предоставления декларации о доходах, передаёт Омск-информ.

Иркутская область

Завершающим событием недели стал старт 11 сентября голосования в Иркутской области – здесь начались досрочные выборы губернатора – единственные губернаторские выборы в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома. Помимо главы региона будут избираться 12 мэров, 35 глав и 323 депутата муниципальных дум (42 кампании). Всего в регионе пройдёт 90 кампаний: 89 муниципальных и губернаторская.