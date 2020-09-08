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Алтайскому губернатору вручили медаль за заслуги перед космонавтикой

Новости
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На праздновании  85-летнего юбилея летчика-космонавта Германа Титова алтайскому губернатору Виктору Томенко вручили  медаль за заслуги перед космонавтикой. Эту информацию подтвердил начальник пресс-службы правительства Дмитрий Негреев.

Награду главе региона вручил гендиректор АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»» Юрий Рой. Награда была вручена от лица Общероссийской общественной организации «Федерация космонавтики России».

Как пояснил Дмитрий Негреев, данный знак отличия является общественным и негосударственным. Как он объяснил, в удостоверении о награждении прямо указано, что медаль вручается «за заслуги перед космонавтикой», сообщает ИА «Банкфакс». 

Аналогичных медалей удостоилась еще директор музея Г.С. Титова Татьяна Кайгородова, которая и продемонстрировала  награду. 

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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