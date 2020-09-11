Много, но мелких. Выборы депутатов и глав сел стартовали в Алтайском крае

В 8 часов утра в воскресенье, 13 сентября, в Алтайском крае стартовал основной день выборов. А выбирать будут трех депутатов АКЗС, 371 депутата районного и сельского уровня и 28 глав сел.
Довыборы в краевой парламент проходят по трем округам:
За эти вакантные места борются 15 человек от восьми партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Демократическая партии России», «Партия прогресса» и «Партия за справедливость!») и один самовыдвиженец.
В Славгороде и ЗАТО Сибирский будут выбирать полный состав депутатских собраний. В 40 районах – депутатов местного уровня. Например, в Крутихинском сформируют новые созывы в Волчно-Бурлинском, Долганском, Заковряшинском, Подборном, Прыганском, Крутихинском сельсоветах. В Родинском районе выбирают только депутатов Раздольненского и Центрального сельсоветов. В Бурдинском, Ключевском, Красногорском, Смоленском, Солтонском, Тальменском, Третьяковском районах пройдут довыборы одного или нескольких депутатов райсоветов.
Глав сел определят в Чемровском сельсовете Зонального района, в Полковниковском сельсовете Косихинского района, Порожненском сельсовете Шипуновского района и других. Всего 28 муниципальных руководителей.
Участки для голосования будут открыты с 8:00 до 20:00 часов. Право выбирать имеют чуть более 292 тысяч жителей региона.
Во время кампании было подано три обращения