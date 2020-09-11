Много, но мелких. Выборы депутатов и глав сел стартовали в Алтайском крае

Новости 13.09.2020 8:01 942

В 8 часов утра в воскресенье, 13 сентября, в Алтайском крае стартовал основной день выборов. А выбирать будут трех депутатов АКЗС, 371 депутата районного и сельского уровня и 28 глав сел.

Довыборы в краевой парламент проходят по трем округам:

№ 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы),

№ 26 (Октябрьского района Барнаула),

№ 31 (приобская часть Бийска).

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За эти вакантные места борются 15 человек от восьми партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Демократическая партии России», «Партия прогресса» и «Партия за справедливость!») и один самовыдвиженец.

В Славгороде и ЗАТО Сибирский будут выбирать полный состав депутатских собраний. В 40 районах – депутатов местного уровня. Например, в Крутихинском сформируют новые созывы в Волчно-Бурлинском, Долганском, Заковряшинском, Подборном, Прыганском, Крутихинском сельсоветах. В Родинском районе выбирают только депутатов Раздольненского и Центрального сельсоветов. В Бурдинском, Ключевском, Красногорском, Смоленском, Солтонском, Тальменском, Третьяковском районах пройдут довыборы одного или нескольких депутатов райсоветов.

Глав сел определят в Чемровском сельсовете Зонального района, в Полковниковском сельсовете Косихинского района, Порожненском сельсовете Шипуновского района и других. Всего 28 муниципальных руководителей.

Участки для голосования будут открыты с 8:00 до 20:00 часов. Право выбирать имеют чуть более 292 тысяч жителей региона.