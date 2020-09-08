Ничтожно мало обращений. Глава алтайского Избиркома рассказала о «нарушениях» на выборах

Новости 11.09.2020 17:19 367

За время предвыборной кампании в Избирком Алтайского края поступило 15 обращений. Три из них по поводу довыборов в парламент. По всем, кроме одного, уже были проведены проверки. Нарушения не подтвердились. Об этом на онлайн-конференции в пятницу, 11 сентября, сообщила глава комиссии Ирина Акимова.

Обращения

«Ничтожно и беспрецедентно мало количество обращений, поступивших во время избирательной кампании», - так охарактеризовала ситуацию председатель Избиркома.

Одно сообщение по поводу АКЗС было из прокуратуры по обращению бизнесмена и несостоявшего кандидата в депутаты парламента Андрея Крылова «по вопросу организации регистрации кандидатов по округу № 26». Второе от кандидата-коммуниста Антона Арцибашева «по вопросу агитационных публичных мероприятий». И, третье, поступило только вчера от члена участковой комиссии № 192 от партии «Яблоко» Андрея Быкова.

Быков заявляет, что председатель комиссии «в приказном порядке указала мне на необходимость сесть на отведенное место для наблюдателей, не вставать с этого места и не вмешиваться в работу избирательной комиссии» (копия обращения имеется в распоряжении «Политсибру»). Это сообщение еще находится в работе.

Еще 11 жалоб поступило от одного человека – члена комиссии в Славгороде Александра Егера. И одно по поводу ошибки в избирательном бюллетене.

Досрочка

У партии «Яблоко» есть еще несколько вопросов по проведению выборов в Алтайском крае. Об этом представители партии рассказали «Политсибру». Однако в избирком с такими жалобами они не обращались, сочтя это бессмысленным.

Итак, в партии заявляют, что неоднократно сталкивались с ситуациями, когда избиратели, приходя на досрочное голосование, открыто говорят, что их послало руководство (речь, прежде всего, о бюджетниках).

А комиссии ничего не предпринимают и даже подсказывают избирателям, какую именно уважительную причину можно указать.

Ирина Акимова призвала в таких ситуациях обращаться в комиссию и правоохранительные органы. Если идет речь о принуждении.

«УИКи не зафиксировали ни одного факта указания незаконной причины для голосования. Если партия знает такие факты, то их надо рассматривать в установленном законом порядке. И фактов принуждения не зафиксировано», - сказала Акимова.

А вот разъяснять избирателям нормы законодательства члены комиссий имеют право. В том числе и рассказывать, какие причины являются уважительными (отпуск, командировка, работа в день выборов, болезнь, исполнение государственных или общественных обязанностей в день выборов).

Зато, по словам Акимовой, Избирком получал сообщения из соцсетей и устные обращения, что некто «ловит» избирателей перед участками, спрашивает, почему они идут голосовать досрочно и даже призывает вернуться домой и не голосовать.