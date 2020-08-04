Почти на полпроцента за месяц. Где в Алтайском крае выросла безработица?

Рейтинги 11.09.2020 16:20 441

По данным управления по труду и занятости Алтайского края, в последний летний месяц увеличилось количество безработных в регионе. Среднекраевой уровень безработицы зафиксирован на уровне 3, 2%. Самое большое количество количество людей. которым требуется трудоустройство, по официальным данным в Немецком национальном районе. Там более 10% трудоспособного населения не трудоустроены.

Самый маленький уровень безработицы – в Алейске – 1,03%

Интересно, что в ЗАТО «Сибирский», который по итогам 7 месяцев был лидером по наименьшему показателю безработицы перешел на второе место. Сейчас там 1,08% безработных от трудоспособного населения.

Так выглядит динамика безработицы в городах и районах края с наименьшим показателем (менее 3,22%)

Динамика безработицы в городах и районах края с показателем от 3,22% до 4,82%

Динамика безработицы в городах и районах края с показателем от 4,83% до 6,44%

Динамика безработицы в городах и районах края с показателем в 2 и более раз выше краевого (6,44% и выше)