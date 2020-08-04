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Почти на полпроцента за месяц. Где в Алтайском крае выросла безработица?  

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По данным управления по труду и занятости Алтайского края, в последний летний месяц  увеличилось количество безработных в регионе.  Среднекраевой уровень безработицы  зафиксирован на  уровне 3, 2%. Самое большое количество  количество людей. которым требуется трудоустройство, по официальным данным в Немецком национальном районе. Там более 10% трудоспособного населения  не трудоустроены.   

Самый маленький  уровень  безработицы – в Алейске – 1,03%   

Интересно, что в ЗАТО «Сибирский», который по итогам 7 месяцев был лидером по  наименьшему показателю безработицы  перешел на второе место. Сейчас там 1,08% безработных от трудоспособного населения.

Так выглядит динамика  безработицы в  городах и районах края с наименьшим показателем (менее 3,22%)   

Динамика безработицы в  городах и районах края с показателем от 3,22% до 4,82%

Динамика безработицы в  городах и районах края с показателем от 4,83% до 6,44%

Динамика безработицы в  городах и районах края с показателем в 2 и более раз выше краевого (6,44% и выше)

Пик безработицы в Алтайском крае придется на осень

Пик безработицы в Алтайском крае придется на осень

Новости

Такие прогнозы сделали в региональном управлении по труду

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
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