Шестая часть избирателей Алтайского края уже сходила на выборы

Новости 13.09.2020 16:57 708

По данным на 15 часов явка на выборах в Алтайском крае составила 17,14%, сообщает пресс-служба краевого Избиркома.

В день выборов, 13 сентября, уже проголосовало 51157 человек. Всего в регионе в списке избирателей 292 922 жителя региона, на территории которых проходит голосование.

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Такие данные включают и досрочное голосование, которое проходило в регионе со 2 по 12 сентября включительно. На 10 утра 13 сентября явка составила 11,05% (32 969 человек), на 12 часов - 14,06% (41941 человек).

На довыборы депутатов краевого парламента по трем округам пришло 13,55% избирателей. А народных избранников АКЗС сегодня определяют жители Октябрьского района Барнаула, приобской части Бийска, а также Краснощековского, Курьинского, Чарышского и Шипуновского районов.

В Славгороде на голосование за новый созыв городского собрания пришло 17,49%. В ЗАТО Сибирский, где также сегодня выбирают Совет депутатов городского округа, - 29,46%.

Напомним, в это воскресенье в нескольких городах и селах края выбирают трех депутатов АКЗС, 371 депутата местного уровня и 28 глав сел. Всего в регионе в списке избирателей именно на этих выборах 292 922 жителя региона (по данным на 7 сентября 2020 года).