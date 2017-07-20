Предназначен под зоны отдыха и парков. К борьбе за барнаульский Ковш присоединились горожане

Новости 11.09.2020 15:55 482

Петиция за сохранение барнаульского Ковша от застройки появилась на change.org. Автор петиции – Константин Ольферт – адресовал её главе Барнаула Вячеславу Франку. На момент подготовки материала под открытым обращением подписалось более 200 человек.

«Застройщики хотят лишить нас природного объекта, который мог бы стать основой неповторимого парка у воды близко к центру Барнаула! <…> Неужели в городе больше нет хороших земельных участков для застройки? Неужели нужно засыпать Барнаульский Ковш, когда здесь можно сделать особенное общественное место – парк у воды, причал для небольших катеров, оборудованное место рыбалки или набережную вдоль залива», – гласит текст петиции.

«Политсибру» неоднократно писал о планах засыпки части Ковша. Инициатором этого выступило ООО «Акватория», входящая в группу компаний «СК Сибирия». Сперва застройщик представил проект засыпки 0,5 га залива, затем «умерил аппетиты» до 0,2 га. На образовавшемся земельном участке компания намеревалась построить многоквартирный дом.

Засыпка забуксовала из-за судебных разбирательств между ООО «Акватория» и ООО «Транском», которые длятся и по сей день. Аукцион на право формирования искусственного земельного участка на водном объекте начался ещё в минувшем (2019) году, однако был приостановлен и до сих пор не возобновился. Интересно, что «Транском», боровшийся на торгах с «Акваторией», тоже заявлял об аналогичных намерениях – засыпке части Ковша и строительства здесь жилого дома. Таким образом, горожанам, желающим видеть на Ковше парк, играет на руку тот факт, что аукцион застопорился.

Всё ли готово для благоустройства Ковша?

Между тем, в последней версии городских Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) берега оконечности Ковша отнесены, преимущественно, к зоне общественно-деловой застройки (фиолетовый цвет). При этом, большую часть береговой линии занимают, всё-таки, рекреационные зоны и зоны отдыха. Рекреацией является также практически весь расположенный между Ковшом и Обью остров (сейчас уже - полуостров) Побочень, который ещё именуется, что символично, островом Отдыха.

Р-1 предназначается, в том числе, под парки культуры и отдыха (ПКиО), леса и водные объекты. Здесь можно размещать объекты культурно-досуговой деятельности и проводить развлекательные мероприятия. В последнем случае должно озеленяться не менее 50% участка. Р-2 относится к зоне городских лесов. Эти территории также можно использовать под ПКиО и занятия спортом. Р-3 позволяет практически всё вышеперечисленное (кроме ПКиО), а также устройство лодочных причалов, полей для гольфа и конных прогулок, а также рыбалку. Здесь можно вести санаторно-курортную деятельность. Минимальная площадь озеленения зоны Р-3, если она используется для культурно-спортивной деятельности, составляет 50%. Р-4 может использоваться под устройство ПКиО, а также цирки или зверинцы. Территорию можно использовать для отдыха и проведения развлекательных мероприятий. Р-5 предназначается, в числе прочего, для охраны природных территорий и размещения водных объектов. Вспомогательные постройки не должны занимать более 10% площади участков этой зоны.

Серые пятна на карте означают территории, отведённые под строительство инженерных сооружений.

История и перспектива барнаульского Ковша

Автор петиции обращается к Вячеславу Франку с просьбой запретить засыпку Ковша и включить его одну из муниципальных программ: «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2024 годы», либо «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы». Также в петиции отмечается, что Ковш является не только перспективным местом для создания здесь общественного места отдыха, но и историческим памятником.

«На Ковше был первый речной вокзал и навесной мост, похожий на «Золотые ворота» в Сан-Франциско. До войны Ковш был местом проведения водных праздников, сдачи норм ГТО. Ковш имеет не только историческую значимость для города, он является ещё и особенным природным объектом. Не в каждом городе есть такое живописное место», – пишет Константин Ольферт.