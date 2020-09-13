11% избирателей. Явка на выборах в Алтайском крае в первые часы

Новости 13.09.2020 11:31 797

11,05% избирателей приняло участие в выборах в Алтайском крае, которые проходят в воскресенье, 13 сентября. Такие данные на 10 утра приводит краевой Избирком.

Много, но мелких. Выборы депутатов и глав сел стартовали в Алтайском крае Новости 13.09.2020 8:01

На дополнительных выборах в Алтайское Заксобрание по трем округам явка составила 9,11%. В Славгороде, где проходят выборы депутатов городского Собрания, - 9,61%, в ЗАТО Сибирский - 22,58%.

В абсолютном выражении явка составила 32 969 человек. Всего в регионе в списке избирателей именно на этих выборах 292 922 жителя региона (по данным на 7 сентября 2020 года). Отметим, что эти данные явки уже с учетом досрочного голосования, которое стартовало в регионе еще 2 сентября. По данным на 9 сентября на участки в средней по краю пришло 3,5% избирателей.

Напомним, 13 сентября в нескольких городах и селах края выбирают трех депутатов АКЗС, 371 депутата местного уровня и 28 глав сел.