Эксперт разъяснил нюансы налогообложения выплат самозанятым

Новости компаний 11.09.2020 14:10 234

Нужно ли как-то отчитываться перед налоговым органом по сделкам и выплатам, если организация заключила договор гражданско-правового характера с гражданином РФ, зарегистрированным в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятым), рассказал эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Максим Золотых.

Рассмотрев вопрос, эксперт пришел к выводу, что если гражданин в установленном порядке приобрел статус плательщика НПД, то его деятельность соответствует требованиям Закона N 422-ФЗ, а все выплаты по договору оформляются с его стороны чеками, организация-контрагент не несет никаких обязанностей, связанных с налогообложением выплат, производимых в пользу данного лица, страховыми взносами, а также налоговой отчетностью.

Обоснование вывода

Налог на профессиональный доход (далее - НПД) относится к специальным налоговым режимам, введенным в порядке эксперимента Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ (далее - Закон N 422-ФЗ). Профессиональный доход - доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества (ч. 7 ст. 2 Закона N 422-ФЗ). В настоящее время на основании Федерального закона от 01.04.2020 N 101-ФЗ режим НПД при соблюдении определенных условий*(1) может применяться на территории всех субъектов РФ, а не только в тех двадцати трех, которые прямо упомянуты в Законе N 422-ФЗ (Москва и Московская область входят в их число).

Плательщиками налога на профессиональный доход признаются физические лица (граждане РФ и стран ЕАЭС), в том числе ИП, перешедшие на специальный налоговый режим в установленном законом порядке ( ч. 1 ст. 4 Закона N 422-ФЗ).

Оказание услуг или выполнение работ для организации самозанятым лицом, являющимся плательщиком НПД, как правило, оформляется гражданско-правовым договором с соблюдением простой письменной формы (п. 1 ст. 161 ГК РФ). В таком договоре целесообразно указать, что исполнитель применяет режим НПД, и обязать последнего незамедлительно уведомлять заказчика об изменении данного статуса. Подтвердить постановку физического лица на учет в качестве плательщика НПД и его право на применение спецрежима можно двумя способами:

Сами плательщики НПД могут сформировать в мобильном приложении "Мой налог", а также в веб-кабинете "Мой налог", размещенном на официальном сайте ФСН России (https://npd.nalog.ru/web-app/), справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим НПД; Информацию о постановке на учет в качестве плательщика НПД можно получить на сайте ФНС в сервисе "Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого)" (письмо ФНС России от 19.04.2019 N СД-4-3/7496@, Информация Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области от 24.10.2019 "О справках по налогу на профессиональный доход").

Информация о статусе физического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, необходима для правильного исчисления налогов: в силу положений законодательства самозанятое лицо является самостоятельным плательщиком НПД и не признается плательщиком НДФЛ (ч. 8 ст. 2 Закона N 422-ФЗ). Следовательно, на организацию, заключившую договор с указанным лицом, не возлагаются обязанности налогового агента (по исчислению, удержанию и уплате налога, а также по представлению отчетности по формам 2-НДФЛ, 6-НДФЛ).

Аналогичным образом не начисляются на сумму вознаграждения самозанятого лица и страховые взносы*(2) при условии, что у организации будет в наличии чек, выданный таким лицом (второй абзац ч. 1 ст. 15 Закона N 422-ФЗ, письма Минфина России от 11.03.2019 N 03-11-11/15357, от 17.04.2019 N 03-11-11/27454). Чек формируется и передается организации-заказчику самозанятым на основании ч. 1 ст. 14 Закона N 422-ФЗ. При отсутствии чека при произведении расчетов выплачиваемая ему сумма подлежит обложению страховыми взносами.

Таким образом, если в рассматриваемой ситуации гражданин РФ в установленном порядке приобрел статус плательщика НПД, его деятельность соответствует требованиям Закона N 422-ФЗ, а все выплаты по договору оформляются с его стороны чеками, организация-контрагент не несет никаких обязанностей, связанных с налогообложением выплат, производимых в пользу данного лица, страховыми взносами, а также налоговой отчетностью. Отсутствие обязанности по исчислению НДФЛ и взносов (при наличии чека) при выплате в виде вознаграждения физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим НПД, по договору гражданско-правового характера подтверждается письмом Минфина России от 13.08.2019 N 03-11-11/61078.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ