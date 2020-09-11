Досрочка в 3,5%. В Алтайском крае заранее проголосовало более 10 тысяч человек

Новости 11.09.2020 13:11 519

Более 3,5% избирателей Алтайского края, которые имеют право проголосовать на выборах 13 сентября 2020 года, уже сделали это досрочно. В абсолютном выражении это чуть более 10,2 тысяч человек. Об этом на онлайн-конференции в пятницу, 11 сентября, сообщила глава регионального избиркома Ирина Акимова.

При этом, в некоторых населенных пунктах явка не превысила и 1%. А в некоторых была выше 50%.

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Основная досрочка проходит в регионе со 2 по 12 сентября. Проголосовать заранее можно и на довыборах трех депутатов АКЗС (касается жителей Октябрьского района Барнаула, приобской части Бийска и полностью Краснощековского, Курьинского, Чарышского и Шипуновского районов), и на местных выборах примерно в половине районов и городов края. Кстати, досрочка по АКЗС составляет 3,2%.

Но есть в регионе еще один вид предварительного голосования – с 23 августа комиссии сами выезжали к жителям отдаленных и труднодоступных сел, где нет своего участка.

В целом в этих 16 селах проголосовало 277 избирателей (явка 47,6%). Например, 3-5 сентября свои голоса отдали жители Тигирека, Генералки, Чарышского в Краснощековском районе: из 133 человек галочки поставили 60 (явка 45,1%).

4 сентября проголосовали двое из трех жителей поселка Подпалатцы Курьинского района (явка более 66%).

5-6 сентября комиссия работала в Ивановке, Абе, Машенке, Сваловке, Комендантке, Сосновке, Малой Маралихе, Усть-Пихтовке Чарышского района. Проголосовало 170 жителей этих населенных пунктов (явка 53%)

И, наконец, 10 сентября своим правом на голос воспользовались 45 жителей (явка 36%) Эстонии, Семилетки, Дружбы Шипуновского района.

Ирина Акимова назвала досрочное голосование востребованным. И напомнила, что сделать это можно при наличии уважительной причины на 13 сентября: отпуск, командировка, болезнь, исполнение государственных или общественных обязанностей.

По данным на 7 сентября 2020 в списках избирателей (которые имеют право голосовать на этих выборах) 292 922 человека.