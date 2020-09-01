Алтайский Россельхознадзор «зарубил» больше ста тонн местных зернопродуктов

Новости 11.09.2020 12:59 244

С начала 2020 года управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай аннулировало 47 деклараций на 114,9 тысяч тонн зерна и зернопродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего предписано аннулировать 63 деклараций из-за несоответствия требованиям безопасности. Выявлены следующие нарушения:

Недостоверно указывались массы партий декларируемой продукции;Не предоставлялась информация о применении пестицидов при выпуске зерна в обращение;Испытания проводились не на все показатели безопасности (вредная примесь, ГМО, соли тяжелых металлов);Не проведены испытания на предельно допустимый уровень содержания остаточного количества пестицидов, применяемых при выращивании и хранении зерна.

Впрочем, по данным надзорного органа, большая часть производителей заново провела лабораторные испытания, которые подтвердили безопасность зерна.